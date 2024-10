Justice for Naveen Babu: పోలీసులతో కుమ్మక్కు.. పీపీ దివ్య అరెస్ట్ పై రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఫైర్

ఏడీఎం నవీన్ బాబు మరణం కేసులో నిందితురాలైన కన్నూర్ జిల్లా పంచాయతీ మాజీ అధ్యక్షురాలు పీపీ దివ్య లొంగిపోవడంతో మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ స్పందించారు. "కేరళ మార్క్సిస్ట్ బుల్లీ, గూండా" అని పిలువబడే పీపీ దివ్యపై పరువు నష్టం, బెదిరింపులు వంటి అనేక నేరాలకు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

చట్టం కంటే తాము ఎక్కువ అని, చట్టం నుండి తప్పించుకోవచ్చనే కేరళ కమ్యూనిస్టుల భావన పూర్తిగా, స్పష్టంగా చట్టాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా మారాలని మాజీ కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. గర్వించదగ్గ, కష్టజీవి అయిన నవీన్ బాబును దివ్య అవమానించి, వేధించి, ఆత్మహత్యకు పురిగొల్పి, ఆయన కుటుంబాన్ని శాశ్వతంగా నాశనం చేసిందని ఆయన అన్నారు. బాధితుల కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలని ఆయన అన్నారు.

