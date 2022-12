నేరుగా వాకిన్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, నెలకు రూ. 47 వేల వేతనం..పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు సువర్ణావకాశం.ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల కోసం IBPS ఉద్యోగాన్ని విడుదల చేసింది. ఈ ఖాళీ కోసం త్వరలో రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడంలో IBPS బిజీగా ఉంది. ది ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) ibps.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఖాళీల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ వాక్-ఇన్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన ఇతర సమాచారం కోసం, క్రింద పేర్కొన్న వివరాలను చదవండి.

IBPS ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 కోసం ముందుగా ఫారమ్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు. తదుపరి నోటిఫికేషన్‌తో పాటు ఫారమ్ కూడా ఇవ్వబడింది. డౌన్‌లోడ్ చేసి నింపండి. ఆపై అన్ని ఇతర అవసరమైన పత్రాలతో 14 డిసెంబర్ 2022న కింద పేర్కొన్న చిరునామాకు చేరుకొని ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ కావాలి-

IBPS, IBPS House, 90 Feet DP Road, Behind Thakur Polytechnic, Off WE Highway, Kandivali (East), Mumbai- 400101

పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..

IBPS ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ కోసం అర్హత

అభ్యర్థి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుండి B.Tech, MCA, B.Sc IT, BCA, B.Sc కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా తత్సమాన డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.

IBPS ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ కోసం వయో పరిమితి

మీ వయస్సు కనీసం 23 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్టంగా 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి. ఇది కాకుండా, కొన్ని అవసరమైన నైపుణ్యాలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మీరు దీనికి సంబంధించిన వివరాలను IBPS ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ 2022లో చూడవచ్చు.

IBPS ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ కోసం ఎంపిక ప్రక్రియ

మొదటి అప్లికేషన్‌లు షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడతాయి. తర్వాత 90 నిమిషాల పాటు ఆన్‌లైన్ పరీక్ష, ఆపై ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. వ్రాత పరీక్షలో ఆప్టిట్యూడ్, ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ నుండి మొత్తం 100 మార్కులకు 100 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. రెండు సబ్జెక్టుల నుంచి 50-50 మార్కులకు 50-50 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష ఆంగ్లంలో ఉంటుంది. అలాగే, నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందని, ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కోత విధిస్తారు.

IBPS అసిస్టెంట్ జీతం ఎంత

IBPS ద్వారా బ్యాంకులో ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం పొందిన వారికి గ్రేడ్ B ప్రకారం జీతం లభిస్తుంది. ibps.inలో విడుదల చేసిన నోటీసు ప్రకారం, మీ బేసిక్ పే నెలకు 25,000 రూపాయలు. ప్రారంభ పే స్కేల్ ప్రకారం, మీరు నెలకు దాదాపు రూ.47,043 పొందుతారు. దీంతోపాటు పీఎఫ్, వైద్య సదుపాయాలు, ఎల్‌టీసీ, వార్తాపత్రిక బిల్లు, క్యాంటీన్ సబ్సిడీ, గ్రాట్యుటీ, సూపర్‌యాన్యుయేషన్‌తో సహా ఇతర ప్రయోజనాలు నిబంధనల ప్రకారం ఇవ్వబడతాయి.