ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు దెబ్బ మీద దెబ్బ.. మరో కేసులో భార్యతో పాటు 14 ఏళ్ల జైలు.. ఈ కొత్త కేసు ఏంటంటే ?

పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానికి దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతోంది. ఆయనపై నమోదైన కేసుల్లో వరుసగా దోషిగా తేలుతున్నారు. సైఫర్ కేసు లో మంగళవారం ఇమ్రాన్ ఖాన్ తో పాటు పాక్ మాజీ విదేశాంగ మంత్రి షా మహమూద్ లకు మంగళవారం పదేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది. అయితే మరో కేసులో బుధవారం కూడా ఆయన దోషిగా తేలారు. (Former Pakistan PM Imran Khan and his wife Bushra sentenced to 14 years in jail in Toshakhana case) అందులో ఇమ్రాన్ ఖాన్ తో పాటు భార్యకు కూడా 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడింది.