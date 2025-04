Mustard Oil: రాత్రి పడుకునే ముందు మహిళలు పొట్టకు నూనె రాసుకుంటే ఏమౌతుంది?

Read Full Gallery

మహిళలు ప్రతిరోజూ ఇంటి పని, ఆఫీసు పని అంటూ రెండు రకాల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అందుకే రాత్రి పడుకునే సమయానికి కాళ్లనొప్పులు, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి అని చెబుతూ ఉంటారు. అంతేకాదు బాగా అలసిపోతారు కూడా.. మీరు కూడా ఇదే సమస్యతో బాధపడుతున్నారా అయితే.. పడుకునే ముందు మీకోసం మీరు ఐదు నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తే చాలు. మరి ఆ ఐదు నిమిషాల్లో ఏం చేస్తే.. మీ బాడీ పెయిన్స్ తగ్గిపోయి హాయిగా నిద్రపడుతుందో తెలుసుకుందామా..



మీ ఇంట్లో ఆవనూనె ఉంటే మీ అన్ని సమస్యలను ఆ నూనె పరిష్కరిస్తుంది. చాలా మంది మహిళలు ఆవనూనెనుు పచ్చళ్ల తయారీలో, కొన్ని రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కొందరేమో.. బాడీ మసాజ్ చేయడానికి ఈ నూనె రాస్తూ ఉంటారు. ఆవనూనె మన ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ నూనెలో శరీరానికి ప్రయోజనకరమైన అనేక విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఇతర పోషకాలు ఉన్నాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు మీరు దీన్ని శరీరంలోని కొన్ని భాగాలపై అప్లై చేస్తే, అది అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఈరోజు మనం ఆవనూనె ఎలా ఉపయోగించాలి? ఎలా వాడితే ఏ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు అనే విషయం తెలుసుకుందాం..



పాదాలకు, అరికాళ్లకు ఆవనూనె మసాజ్..

ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు మీ పాదాలను ఆవ నూనెతో మసాజ్ చేస్తే, మీ కంటిచూపు మెరుగుపడుతుంది. ఇది మీకు మంచి నిద్రను ఇస్తుంది. ఇది శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా, బరువు పెరిగే సమస్యతో బాధపడుతున్న మహిళలకు ఇది ఒక పరిష్కారం. రాత్రి పడుకునే ముందు మీ పాదాలను మసాజ్ చేస్తే, మీ శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడం ద్వారా మీ బరువు కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే, మీ పాదాలను మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరుగుతుంది.

నాభిపై నూనె మసాజ్

మన శరీరంలో నాభి ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ ప్రాంతంలో ఆవ నూనెను పూయడం వల్ల పగిలిన పెదవుల సమస్య తొలగిపోవడమే కాకుండా పెదవులు అందంగా కనిపిస్తాయి. దీనితో పాటు, నాభిపై ఆవ నూనెను పూయడం వల్ల కడుపు నొప్పి, జీర్ణ సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీనితో పాటు, ఇది కళ్ళలో చికాకు, దురద, పొడిబారడం కూడా నయం చేస్తుంది. మీ చర్మం పొడిగా, నిర్జీవంగా కనిపిస్తే, మీ నాభికి కొంత నూనెతో మసాజ్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ చర్మాన్ని మృదువుగా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనె ప్రయోజనాలు

ఆవ నూనెలో విటమిన్ E పుష్కలంగా ఉంటుంది, కాబట్టి దానితో శరీరాన్ని మసాజ్ చేయడం చర్మానికి మేలు చేస్తుంది. ఈ నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల చర్మం బిగుతుగా, మృదువుగా , ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఆవ నూనెలో యాంటీ బాక్టీరియల్ , యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నందున, ఆవ నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు, దద్దుర్లు తొలగిపోవడమే కాకుండా శరీరం నుండి హానికరమైన టాక్సిన్స్ కూడా తొలగిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు ప్రతి రాత్రి మసాజ్ చేయాలి, ఇలా చేయడం ద్వారా వారి శరీర భాగాలు మృదువుగా ఉంటాయి. వారి జీర్ణ శక్తి బలపడుతుంది.

