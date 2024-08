చంద్రుడి మిస్టరీ: రోజుకు 24 కాదు 25 గంటలు.. భూమికి మరింత దూరంగా చంద్రుడు!

భూమిపై ఎన్ని శతాబ్దాలు గడిచాయో మనకు కరెక్ట్ గా తెలియదు. నేటికీ, భూమి నుండి ఆకాశంలో దగ్గరగా కనిపించేది ఒకటే ఒకటి చంద్రుడు. చంద్రుడు కళాకారులకు, కవులకు స్ఫూర్తిగా నిలవడమే కాకుండా తల్లులు వారి పిల్లలకు గోరు ముద్దలు పెడుతూ సహాయం చేస్తుంది.

ఒకప్పుడు వెన్నెల వెలుతురులో తిరిగినప్పటి జ్ఞాపకం, సముద్రం దగ్గర నిలబడి చంద్రుని ప్రతిబింబాన్ని చూసే ఆనందమే వేరు. భూమికి, భూగోళ జంతువులకు అత్యంత దగ్గరగా ఉండే చంద్రుడిపై ఆతృతతో కూడిన అంశం తెరపైకి వచ్చింది. విస్కాన్సిన్-మాడిసన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఒక బృందం, 90 మిలియన్ సంవత్సరాల పురాతన శిలపై అధ్యయనం చేస్తూ, భవిష్యత్తులో చంద్రుడు భూమి నుండి దూరంగా వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు.

చంద్రుడు ఏడాదికి దాదాపు 3.8 సెంటీమీటర్ల వేగంతో భూమికి దూరమవుతున్నాడని అధ్యయనం తెలిపింది. దీని ప్రభావం భూమిపై ఒక రోజు వ్యవధిలో మారుతుంది. అలాగే సంవత్సరానికి భూమిపై ఒక రోజు పొడవు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. చివరగా, 200 మిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత, భూమిపై ఒక రోజు నిడివి 24 గంటలకు బదులుగా 25 గంటలు అవుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, 1.4 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం, భూమిపై ఒక రోజు నిడివి 18 గంటలు మాత్రమే అని అధ్యయనం తెలిపింది.



ఈ దృగ్విషయం ప్రధానంగా భూమి ఇంకా చంద్రుని మధ్య గురుత్వాకర్షణ పరస్పర చర్యలకు, ప్రత్యేకించి రెండు గ్రహాలు ప్రయోగించే అలల బలాలు(Tidal forces). "చంద్రుడు దూరంగా కదులుతున్నప్పుడు, భూమి తిరిగే ఫిగర్ స్కేటర్ లాగా ఉంటుంది, వారు వారి చేతులను చాచినప్పుడు నెమ్మదిగా ఉంటుంది" అని విస్కాన్సిన్-మాడిసన్ విశ్వవిద్యాలయంలో జియాలజీ ప్రొఫెసర్ స్టీఫెన్ మేయర్స్ అన్నారు.



