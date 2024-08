రిలయన్స్ జియో కస్టమర్లకు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఆఫర్లను అందిస్తోంది. తాజగా, ఒకే ఆఫర్‌తో డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ ఆఫర్‌ ఏంటి..? వాటికి సంబంధించిన సమాచారం మీకోసం...



రిలయన్స్ జియో వినియోగదారులకు అతి తక్కువ ధరలకే భారీ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. జియో సిమ్ యూజర్లకు ఇప్పటికే పలు ఆఫర్లు ప్రకటించింది. అంతే కాదు.. జియో వినియోగదారులు జియో టీవీని ఫ్రీగా చూడవచ్చు.

ఇప్పుడు రిలయన్స్ జియో ఎయిర్ ఫైబర్ కనెక్షన్ ఉన్న వినియోగదారుల కోసం ఒక కొత్త ప్లాన్ ప్రకటించింది. Jio TV Plus Two in One అద్భుతమైన ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ రూ.599కి అందుబాటులో ఉంది. పోస్ట్‌ పెయిడ్ కస్టమర్లకు రూ.899, ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్లకు రూ.999తో ఈ ప్లాన్‌ను యాక్టివేట్ చేయవచ్చు.