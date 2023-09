ఏఐ ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్ యూజర్లకు శాపమైందా..? మీరు దీని గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా, ఆలోచించారా ?

గత కొద్దీ కాలంగా AI (ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) వైరల్ ఫోటోలను సృష్టిస్తోంది. అయితే AI నిజంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందా?.. ఈ రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అప్లికేషన్‌లు సోషల్ మీడియాలో బాగా పాపులారిటీ పొందాయి. కొత్త అప్లికేషన్‌ల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్ AI అప్లికేషన్‌ల ట్రెండ్‌లో పెద్ద మార్పును సృష్టించింది.

Google Play Storeలో 100 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ డౌన్‌లోడ్‌లు ఉన్న ఈ యాప్‌ను Linerock Investments Limited క్రియేట్ చేసారు. యాప్ ట్యాగ్‌లైన్"Photo Lab: The Easy Way to Make Your Photos Beautiful." PhotoLab ఒక సింపుల్ యాప్. ఈ యాప్ ఏఐ రంగంలో పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది. కానీ యాప్‌ను సక్సెస్ చేసింది టెక్నాలజీ కంటే ఎక్కువ సైకాలజీ. అయితే ఫోటోలాబ్ యాప్ వైరల్ అయిన మొదటి ఎడిటింగ్ యాప్ కాదు.

Remini, Lensa AI, Face App ఇంకా Prisma వంటి యాంటీవైరస్ యాప్స్ ఉన్నాయి. యాప్స్ వైరల్ అయినాక మొదట్లో సెన్సేషన్ చేసి ఆపై ట్రెండ్ డౌన్ అవుతాయి. వైరల్ ఫోటో యాప్స్ వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఇదే.