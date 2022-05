సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ ఫేస్‌బుక్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగమైంది. ఫేస్‌బుక్‌లో అకౌంట్ లేని వారు ఉండరు, కానీ చాలా మంది ఒకోసారి ఫేస్‌బుక్ అక్కౌంట్ పాస్‌వర్డ్‌ను మర్చిపోతుంటారు. దాన్ని రీసెట్ చేసే ప్రక్రియలో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు, దీంతో కొత్త అక్కౌంట్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంటుంది.

దానిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, నెక్స్ట్ పేజీ ఆటోమేటిక్ గా మళ్లిస్తుంది. కన్ఫర్మేషన్ కోడ్‌ను మొబైల్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడికి పంపడానికి ఇక్కడ సమాచారం ఇవ్వబడుతుంది. ఇక్కడ మీకు i dont have access to these? పై క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పేజీలో మీరు i dont have access to my email అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది, ఇందులో కొత్త ఈమెయిల్ ఐడీ అడుగుతుంది. ఈ కొత్త ఇమెయిల్ ఐడిలోనే మీ ఫేస్‌బుక్ అక్కౌంట్ రికవర్ చేసుకోమని మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. కొత్త ఇమెయిల్ IDని మరే ఇతర Facebook ఖాతాకు లింక్ చేయరాదని మీరు గమనించాలి.