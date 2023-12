Google Year in Search 2023: అమెరికన్ ఫుట్ బాల్ సూప‌ర్ స్టార్ డమర్ హామ్లిన్ 2023 లో గూగుల్ లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయ‌బ‌డిన అథ్లెట్ గా ఉండ‌గా, త‌ర్వాతి స్థానంలో పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ సాకర్ సంచలనం కైలియన్ ఎంబాపె రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.



Damar Hamlin, Kylian Mbappe, Shubman Gill

Google’s Most Searched People in the World 2023: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన వారితో కూడిన గూగుల్ 'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2023' జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో నటులు, అథ్లెట్లు, ఆటలు, సినిమాలు, సంగీతకారులు, రెసిపీ, పాటలు మొదలైన వివిధ విభాగాలు ఉన్నాయి. 2023లో ప్రపంచంలో గూగుల్ అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన టాప్ 10 వ్యక్తుల జాబితాలో ఎన్ఎఫ్ఎల్ ప్లేయర్ డమర్ హామ్లిన్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

గూగుల్ మోస్ట్ సెర్చ్ టాప్-10 అథ్లెట్ల జాబితాలో ఉన్న‌ది వీరే..