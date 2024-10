Is Phone Blue Light accelerate the aging process: సోషల్ మీడియాలో ఫోన్‌ల నుండి వచ్చే బ్లూ లైట్ చర్మానికి హాని కలిగిస్తుందనే వార్తలు వైరల్ గా మారాయి. బ్లూ లైట్ కండ్లతో పాటు చర్మానికి నష్టం కలిగించడంతో పాటు త్వరగా వృద్ధాప్యాన్ని తీసుకువస్తుందనే వార్తలు ఎంతవరకు నిజం, దానిని ఎలా నివారించాలో తెలుసుకుందాం.

Is Phone Blue Light Harmful to Skin, accelerate the aging process : టెక్నాలజీ మానవ జీవితాన్ని మరింత సుఖమయం చేసింది. కానీ, మన కొన్ని అలవాట్లు తీవ్ర అనారోగ్య పరిస్థితులకు కారణం అవుతున్నాయి. మన దినచర్యలు ముఖ్యంగా ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు వంటి గ్యాడ్జెట్స్ అధికంగా వాడకం అంటే వాటి నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ మన చర్మానికి హానికరమనే వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మన కండ్లకు మాత్రమే కాడు, మన చర్మానికి తీవ్ర హానికరమని ఈ వైరల్ వార్తల్లో నిజమెంత? అసలు బ్లూ లైట్ కండ్లను మాత్రమే కాకుండా మన చర్మాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.