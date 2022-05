Mother's Day 2022: మదర్స్ డే స్పెషల్ కోట్స్, విషెస్..

Happy Mother's Day 2022: మదర్స్ డే ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజున ప్రతి బిడ్డ తన తల్లిని వివిధ పద్దతుల్లో విష్ చేస్తుంటారు. అయితే మదర్స్ డే నాడు మీ అమ్మపై ఉన్న ప్రేమను ఇలా తెలియజేయండి. ఆమె ఎంతో సంతోషిస్తుంది.

అమ్మా నువ్వు నా జీవితంలో ప్రత్యేకమైన.. గొప్ప మహిళవి. నువ్వు ఎప్పుడూ నా నంబర్ వన్ గానే ఉంటావు.. Have a very happy Mother’s Day!”

నన్ను ఓదార్చేది నువ్వే.. నాకు అన్ని వేళలా సాయ చేసేది కూడా నువ్వే. నన్ను ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకునేది కూడా నువ్వే. నువ్వు లేకుండా నేను లేను అమ్మా.. నువ్వంటే మాటల్లో చెప్పలేనంత ఇష్టం అమ్మా.. I loved you and I will always love you.”