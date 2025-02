Chiranjeevi: ‘విశ్వంభర’ రిలీజ్ మిస్టరీ ? , లేటుకు అసలు కారణం VFX కాదా?

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన 'విశ్వంభర' సినిమాకు భారీ క్రేజ్ ఉంది. విశ్వంభర చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. భారీ గ్రాఫిక్స్ తో రూపొందిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాకు దాదాపు రూ. 100 కోట్లకుపైగానే ఖర్చు పెట్టినట్టు అంచనా..



Chiranjeevi Vishwambhara has been moved out of Summer? In telugu

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి(Megastar Chiranjeevi) హైలీ యాంటిసిపేటెడ్ సోషియో-ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ ‘విశ్వంభర’ (Viswambhara). ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైన తర్వాత మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసి క్రేజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా కోసం రూపొందించిన మెస్మరైజింగ్ వరల్డ్ పై ఓ అవగాహన కల్పించింది. ప్రతిష్టాత్మక యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై విక్రమ్, వంశీ, ప్రమోద్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా గ్రేట్ విజువల్ వండర్ గా రూపొందుతోందని అర్దమవుతోంది. ఈ నేపధ్యంలో సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. సంక్రాంతికి వస్తుందనుకున్న సినిమా వేసవికి వాయిదా వేసారు. కానీ ఇప్పుడు వేసవికి కూడా కష్టమే అని తెలుస్తోంది. విశ్వంభర రిలీజ్ కు లేటు అసలు కారణమేంటి, విఎఫ్ ఎక్స్ లేక మరే ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా?

కళ్యాణ్ రామ్ బ్లాక్‌బస్టర్ బింబిసారతో అద్భుతమైన అరంగేట్రం చేసిన దర్శకుడు వశిష్ట. ఈ యంగ్ డైరక్టర్ ‘విశ్వంభర’ కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారు. ఇది తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌గా భావిస్తూ తన అభిమాన హీరో చిరంజీవితో కలిసి ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. ఇది ఒక విజువల్ వండర్ అని టీమ్ హామీ ఇస్తోంది. అయితే ఇందుకు అగ్రశ్రేణి VFX, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్, ఎమోషన్స్ ఆకట్టుకునే డ్రామాను బ్లెండ్ చేస్తేనే వర్కవుట్ అవుతుంది. టీజర్ లో VFX పై విమర్శలు వచ్చాయి. దాంతో చిరంజీవి అద్బుతం అనిపించాకే రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పారట. అలాగే ఈ సినిమాకు మరో సమస్య వెంటాడుతోందని సమాచారం.

‘విశ్వంభర’ (Viswambhara)చిత్రానికి బడ్జెట్ చాలా పెరిగిపోవటంతో నాన్ థియేటర్ రైట్స్ అంటే ఓటిటి, శాటిలైట్ భారీగా వస్తేనే రికవరీ ఉంటుంది. లేకపోతే ఎంత పెద్ద హిట్టైనా నిర్మాతలకు కలిసి వచ్చేదేమీ ఉండదు. అందుకే ఓటిటి రైట్స్ భారీగా చెప్తున్నారట. నాన్ థియేటర్ బిజినెస్ ఇంకా ఫినిష్ చేయలేదట. ఎప్పుడైతే ఓటిటి, శాటిలైట్, హిందీ యూట్యూబ్ బిజినెస్ పూర్తవుతుందో అప్పుడు రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఓటిటి సంస్దలు ఎప్పుడు సినిమా రిలీజ్ పెట్టుకుంటో మంచిదో ఓ డేట్ చెప్తారు. అప్పుడు ప్లాన్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వేసవిలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలనే ఆలోచనను నిర్మాతలు ఉపసంహరించుకున్నారని, 2025 ఆగస్ట్ దాటాక ఈ సినిమా రిలీజ్ ఉండవచ్చని ట్రేడ్ లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వార్తల్లో నిజమెంత అనేది తెలియాల్సి ఉంది.



