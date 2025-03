అల్లు అర్జున్ కోసం త్రివిక్రమ్ రాసిన స్క్రిప్టులో ఆ ఎపిసోడ్ హైలెట్ ?

Read Full Article

Allu Arjun : అల్లు అర్జున్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్‌లో రాబోయే చిత్రం జానపద కథాంశంతో ఉండనుందని సమాచారం. ఈ చిత్రంలో పౌరాణికత, సామాజిక ఇతివృత్తం కలగలిపి ఉండనున్నాయి. ఇది అల్లు అర్జున్‌కు కొత్త తరహా ప్రయోగం కానుంది.

Allu Arjun : అల్లు అర్జున్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్‌లో రాబోయే చిత్రంపై ఓ రేంజిలో ఎక్సపెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో రాబోయే చిత్రం ప్యాన్ ఇండియా అప్పీల్ ఉండటం కోసం ఓ జానపద కథ ని ఎంచుకున్నారని సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ సాగుతోంది. ఇది అల్లు అర్జున్‌కు కొత్త తరహా ప్రయోగమని చెబుతున్నారు. ఈ కథలో పిక్షనల్ పీరియడ్, రాజులు, రాణులు, కోటలు, పెద్ద పెద్ద యుద్ద సన్నివేశాలు ఉండబోతున్నాయి. ‘పుష్ప’ తర్వాత బన్నీ మాస్, యాక్షన్ హీరోగా మారిపోయాడు. ఇక పౌరాణిక-జానపద యాక్షన్ ట్రై చేయడం అంటే, అది అతనికి కొత్త యాంగిల్ తెస్తుంది. ఈ కథ ఎంచుకోవటానికి గల కారణం వేషధారణ, ఫైట్స్, గ్రాఫిక్స్ వంటివి సినిమాలో హైలైట్ చేయవచ్చు అనేది. ‘పుష్ప 2’ తర్వాత బన్నీ మరో మాస్ హిట్ కొట్టడానికి ఈ సినిమా బెస్ట్ ఓప్షన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు.



కథా నేపథ్యం ఈ కథ పౌరాణికత + సామాజిక ఇతివృత్తాన్ని కలిపిన ఓ సరికొత్త ప్రయత్నంగా చెప్పబడుతోంది. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, కార్తికేయుడు/సుబ్రమణ్య స్వామి పాత్రలో అల్లు అర్జున్ కనిపించే అవకాశం ఉంది. కథలో దేవతల–అసురుల యుద్ధం ఎపిసోడ్ హైలెట్ కానుందని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ధర్మం vs అధర్మం వంటి అంశాలు ఉంటాయని సమాచారం. గతంలో వచ్చిన త్రివిక్రమ్ సినిమాలు సున్నితమైన హాస్యం, కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలు ప్రధానంగా ఉండగా, ఈ సినిమా పూర్తిగా యాక్షన్-మైథలాజికల్ జానర్‌లో ఉండే అవకాశం ఉంది. అల్లు అర్జున్ పాత్రలో శక్తివంతమైన యోధుడు కనిపించేలా కథను మలుస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.



త్రివిక్రమ్ – అల్లు అర్జున్ కాంబో విశ్లేషణ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ & అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్ అనగానే మనకు ‘జులాయి’, ‘సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి’, ‘అలా వైకుంఠపురములో’ వంటి హిట్ సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి. దాంతో ఈ కాంబోలో మైథలాజికల్ యాంగిల్ కొత్తదే! అయితే ఇప్పటివరకు త్రివిక్రమ్ పౌరాణిక కథ తీసిన అనుభవం లేదు. సాధరణంగా ఆయన సినిమాల్లో హాస్యం, భావోద్వేగాలు, ఫ్యామిలీ డ్రామా ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఈసారి భారీ విజువల్స్, యాక్షన్, గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువగా ఉండేలా స్క్రిప్ట్‌ను తయారు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

పెద్ద ఛాలెంజ్ త్రివిక్రమ్ భారతీయ ఇతిహాసాలు, పురాణాలు గురించి మంచి అవగాహన ఉన్న దర్శకుడు, ఆయన డైలాగ్స్‌లో పండితులు, గురువులు, ధర్మం-అధర్మం గురించి ప్రస్తావనలుంటాయి. అల్లు అర్జున్ ఇప్పటి వరకు జానపద నేపథ్యంతో కూడిన చిత్రం చేయలేదు. అయితే, ఆయనకు ఇది కొత్త ఛాలెంజ్ అనే చెప్పాలి. అయితే ఈ సినిమా నిజంగానే జానపద కథా? లేదా మోడ్రన్ + మైథలాజికల్ టచ్ ఉన్న కథా? అనే ప్రశ్న ఇంకా ఓపెన్‌గానే ఉంది. త్రివిక్రమ్ తన రెగ్యులర్ స్టైల్ నుంచి బయటకు వచ్చి, కొత్తగా పౌరాణిక కథను చెప్పగలరా? అల్లు అర్జున్ ఈ తరహా పాత్రను ఎలా నెరవేర్చగలరు? ఇవి సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్న అంశాలు!ఏదైమైనా జానపద సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడూ నచ్చే జానర్. మగధీర, బాహుబలి, వంటి సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి.



