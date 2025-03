ఆస్కార్ చిత్రం ‘అనోరా’ఓటిటిలో సోమవారం నుంచే...డిటేల్స్

Read Full Gallery

'అనోరా' చిత్రం ఆస్కార్‌లో ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. వేశ్య జీవితం, ప్రేమ, సంఘర్షణల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.

‘అనోరా’ (Anora).. ఈ ఏడాది ఆస్కార్‌ వేదికపై దుమ్ము దులిపిన సినిమా. చాలా తక్కువ బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం దాదాపు ఐదు విభాగాల్లో విజయాన్ని అందుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆస్కార్‌ వేదికపై ఒకే చిత్రానికి నాలుగు (ఉత్తమ చిత్రం, ఎడిటింగ్‌, స్క్రీన్‌ ప్లే, దర్శకుడు) అవార్డులు అందుకున్న వ్యక్తిగా దర్శకుడు సీన్‌ బేకర్‌ రికార్డు సృష్టించారు. మరోవైపు, ‘ది బ్రూటలిస్ట్‌’, ‘ది సబ్‌ స్టాన్స్‌’, ‘డ్యూన్‌ పార్ట్‌ 2’, ‘ఎమిలియా పెరెజ్‌’ వంటి చిత్రాలను వెనక్కినెట్టి ఉత్తమ చిత్రంగా ‘అనోరా’ ఎంపిక కావడంతో ఈ సినిమా చూసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీప్రియులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ సినిమా కథేంటి? ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది..?

‘అనోరా’ చిత్రం ఇప్పటికే ఓటీటీలో రెంటల్‌ విధానంలో అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడీ చిత్రాన్ని సోమవారం నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో రెంట్‌ లేకుండా చూడొచ్చంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టి ప్రకటించింది ఓటీటీ సంస్థ. వేశ్యల జీవితాల్ని, మానసిక సంఘర్షణను తెరపై చూపించి ఆస్కార్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించిన ఈ వేశ్య కథ మన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లలోనూ డబ్ చేసే అవకాసం ఉందని తెలుస్తోంది. అప్పుడు తెలుగులోనూ వస్తుంది అప్పటిదాకా హిందీ, ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ లతో సరిపెట్టుకోవాల్సిందే.

ఓ వేశ్య కథ..: ‘రెడ్‌ రాకెట్‌’, ‘ది ఫ్లోరిడా ప్రాజెక్ట్‌’ వంటి చిత్రాలను తీసిన సీన్‌ బేకర్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రమే ‘అనోరా’. మైకీ మ్యాడిసన్‌, మార్క్ ఎడిల్జియన్‌, యురా బోరిసావ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రొమాంటిక్‌ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలోనే దీన్ని తెరకెక్కించారు. ‘అని’ అనే 23 ఏళ్ల వేశ్య చుట్టూ తిరిగే కథగా దీనిని నిర్మించారు. బ్రూక్లిన్‌లో నివసించే అని.. వృత్తిలో భాగంగా ఓసారి రష్యకు చెందిన ధనవంతుని కుమారుడు వన్యను కలుస్తుంది. అనిపై ప్రేమను పెంచుకున్న అతడు.. రహస్యంగా ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాడు. ధనవంతుల కుమారుడు వేశ్యను వివాహం చేసుకోవడంతో అంతటా చర్చకు దారితీస్తుంది. చివరకు రష్యాలో నివసిస్తోన్న వన్య తల్లిదండ్రులకు ఈవిషయం తెలుస్తుంది. తమ కుమారుడు అమాయకుడని.. మాయమాటలు చెప్పి వివాహం చేసుకున్నావంటూ వారు ఆమెను నిందిస్తారు.

తమ కుమారుడిని వదిలేస్తే 10 వేల డాలర్లు ఇస్తామని ఆశ చూపిస్తారు. మరి, అని వారిచ్చిన ఆఫర్‌ను స్వీకరించిందా? వన్యను వదిలేసిందా? చివరకు ఆమె జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? అనే కథతో ఈ సినిమా సిద్ధమైంది. గతేడాది అక్టోబర్‌ నెలలో ఇది విడుదలై బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. సుమారు 6 మిలియన్‌ డాలర్ల (దాదాపు రూ.52 కోట్లు)తో దీనిని రూపొందించగా.. 41 మిలియన్‌ డాలర్లు (దాదాపు రూ.358కోట్లు) అందుకుని కలెక్షన్లలో రికార్డులు సృష్టించింది. సీన్‌ బేకర్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు (గ్రాస్‌) రాబట్టిన చిత్రంగా ఇది నిలిచింది.



