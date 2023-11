తన సినిమా కోసం హన్సికా కిర్రాక్ ఫొటోషూట్.. రెడ్ డ్రెస్ లో యాపిల్ బ్యూటీ మత్తు ఫోజులు..

యాపిల్ బ్యూటీ ప్రస్తుతం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చేతినిండా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఒక్కో సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా వాటి ప్రమోషన్స్ లో సందడి చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కిర్రాక్ ఫొటోషూట్లతో కట్టిపడేస్తోంది.



టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ హన్సికా మోత్వానీ (Hansika Motwani) చివరిగా తమిళ చిత్రాలు ‘మహా’, ‘పార్ట్ నర్’ చిత్రాలతో అలరించింది. ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్రం My Name Is Shruthiతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్దమైంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ ను రీసెంట్ గా ప్రారంభించారు.