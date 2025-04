స్టార్ హీరోయిన్ కు విలన్ గా, ప్రియుడి గా నటించిన చిరంజీవి, ఎవరా నటి?

Read Full Gallery

మెగాస్టార్ చిరంజీవి విలన్ గా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. హీరోగా, స్టార్ హీరోగా, మెగాస్టార్ గా ఎదిగాడు. టాలీవుడ్ కు పెద్ద దిక్కు అయ్యాడు చిరు. అయితే చింరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో చాలా కష్టపడ్డారు. అవకాశాల కోరసం ఆయన ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు. ఈ క్రమంలో వచ్చిన అవకాశాలన్ని అందుకుని విలన్ గా కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు. అయితే ఆయన విలన్ గా నటించినప్పుడు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన స్టార్ తోనే ఆతరువాత కాలంగో జోడీగా సినిమాలు చేశారు చిరంజీవి. ఇంతకీ ఎవరా స్టార్ హీరోయిన్?

Chiranjeevi Once Played a Villain to This Star Heroine

Chiranjeevi, Sridevi

chiranjeevi

అలా చిరంజీవి స్టార్ హీరోయిన్ అయిన శ్రీదేవికి విలన్ గా నటించడంతో పాటు హీరోగా కూడా హిట్స్ అందించారు. ఇక చిరంజీవి ప్రస్తుతం విశ్వంభర సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. వశిస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈసినిమా రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఇక నెక్ట్స్ అనిల్ రావిపూడితో ఓ సినిమా ప్లాన్ చేసిన మెగాస్టార్.. మరోవైపు దసరా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదేల్ తో కూడా మరో మూవీ కమిట్ అయ్యాడు. ఈసినిమాను నాని నిర్మిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక శ్రీదేవి మాత్రం రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కొద్ది కాలానికే మరణించారు. 54 ఏళ్ళ వయస్సులో దుబాయ్ లోని ఓ హోటల్ లోని బాత్ రూమ్ లో అనుమానస్పద పరిస్థితుల్లో శ్రీదేవి మరణించారు.

