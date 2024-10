సౌత్ పై కన్నేసిన బాలీవుడ్ స్టార్స్

Bollywood Celebrities South Debut: దాదాపు అన్ని ఫిల్మ్ ఇండ‌స్ట్రీల‌కు చెందిన న‌టులు కలిసి పాన్ ఇండియన్ సినిమాలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇటీవ‌ల సౌత్ హిట్ దెబ్బ‌తో బాలీవుడ్ స్టార్ సౌత్ సినీ ఇండ‌స్ట్రీపై క‌న్నేశారు.



Bobby Deol, Shanaya Kapoor, Emraan Hashmi

Bollywood stars who made their way to South Film : గత కొన్నేళ్లుగా సౌత్ సినిమాలకు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ పెరుగుతూనే ఉంది. సౌత్ సినిమాలను, సౌత్ స్టార్స్ దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తన కొత్త సబ్జెక్ట్‌లు, అద్భుతమైన కథలు, విభిన్న రకాల చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సాధించుకుంది. సౌత్ సినిమాల ఈ అద్భుతమైన ప్ర‌యాణంతో ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మధ్య దూరం కూడా చెదిరిపోయింద‌నే చెప్పాలి.