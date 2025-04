స్టార్ హీరోయిన్ పెళ్లి, రోజంతా ఏడ్చిన అల్లు అర్జున్, అంతలా ప్రేమించిన హీరోయిన్ ఎవరు?

Read Full Gallery

‘పుష్ప’ సినిమాతో పాన్-ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్‌కి కోట్ల మంది అభిమానులు పెరిగారు. ఆయన అంటే ప్రాణంగా ప్రేమించే ఫ్యాన్స్ ఎందరో ఉన్నారు. అయితే, ఒకప్పుడు ఆయన కూడా ఒక నటికి సాధారణ అభిమాని అని మీకుతెలుసా? మరీ ముఖ్యంగా ఓ స్టార్ హీరోయిన్ కు అల్లు అర్జున్ వీరాభిమాని. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఇచ్చిన ఒక పాత ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతోంది. అందులో అల్లు అర్జున్ బాధతో ఏడ్చిన ఓ సందర్భాన్ని వెల్లడించారు. ఇంతకీ బన్నీ ఎందుకు ఏడ్చాడు. ఎవరా నటి?



