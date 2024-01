Virat Kohli: భార‌త స్టార్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డుల మోత కొన‌సాగుతోంది. తాజాగా ఇద్ద‌రు దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్స్, పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్లు ఇంజమామ్ ఉల్ హక్, జావేద్ మియాందాద్ రికార్డులను కోహ్లీ బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.



Virat Kohli breaks the record of two Pakistani legends: ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్ లో భార‌త్ చెత్త రికార్డుతో బ్యాట‌ర్స్ ఫెవిలియ‌న్ కు క్యూక‌ట్టారు. అయితే, ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ లో భార‌త స్టార్ ప్లేయ‌ర్ కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ 59 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌ సాయంతో 46 పరుగులు చేశాడు. ఈ ప‌రుగుల‌తో మ‌రో రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఇద్దరు దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ల రికార్డుల‌ను బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.