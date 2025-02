Champions Trophy: భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఊర్వశి రౌతేలా సందడి చేసింది. స్టేడియంలో డ్యాన్స్ చేసి అదరగొట్టింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ వీడియోలో చూడండి.

Champions Trophy: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో భాగంగా దుబాయ్‌లో భారత్ - పాకిస్తాన్ మధ్య సూపర్ సండే బ్లాక్‌బస్టర్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ లో టీమిండియా బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ లో అద‌ర‌గొడుతూ పాక్ ను చిత్తు చేసింది. భార‌త్ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ హై వోల్టేజీ మ్యాచ్ ను చూడటానికి దుబాయ్ స్టేడియానికి చాలా మంది ప్ర‌ముఖులు వ‌చ్చారు. భార‌త సినీ రంగానికి చెందిన చాలా మంది భార‌త్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ లో మెరిశారు. ఇందులో బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలా కూడా ఉన్నారు.

ఊర్వశి రౌతేలా నటించిన డాకు మహారాజ్ చిత్రం ఇటీవల విడుదలైంది. బాల‌య్య స‌ర‌స‌న అద‌ర‌గొట్టింది. ఇందులో హీరోయిన్ స్టైల్ చాలా గ్లామరస్ గా, హాట్ గా కనిపించింది. ఆ సినిమాలో నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా న‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. బాబీ డియోల్ కూడా ఇందులో ఒక పాత్ర పోషించాడు. ఈ సినిమాలోని రౌతేలా ఐటెం సాంగ్ తో సంచలనం రేపిందిత‌. ఆమె అదే పాటలో స్టేడియంలో డాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది.

