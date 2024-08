Priyansh Arya hits six sixes in an over : ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (డీపీఎల్ 2024) లో 23 ఏళ్ల బ్యాట్స్‌మెన్ ఒక ఓవర్‌లో 6 సిక్సర్లు కొట్టి యువరాజ్ సింగ్ లాంటి అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్ స్టార్స్ తరఫున ఆడుతున్న ప్రియాంష్ ఆర్య ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవర్లో 6 బంతులు ఎదుర్కొని 6 సిక్సర్లు బాది చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.



Priyansh Arya hits six sixes in an over : ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్ తో యంగ్ ప్లేయ‌ర్లు అద‌ర‌గొడుతున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఒక 23 ఏళ్ల బ్యాట్స్‌మెన్ యువరాజ్ సింగ్ మాదిరిగానే ఓవర్‌లో 6 సిక్సర్లు కొట్టి అద్భుతం చేశాడు. అత‌నే ప్రియాంష్ ఆర్య. ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు బాది చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్ స్టార్స్ తరఫున ఆడుతున్న ప్రియాంష్ ఆర్య ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవర్లో 6 బంతులు ఎదుర్కొని 6 సిక్సర్లు బాదాడు.

సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్ స్టార్స్, నార్త్ ఢిల్లీ స్ట్రైకర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ప్రియాంష్ ఆర్య అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేయడంతో పాటు సిక్సర్ల మోత మోగించి సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ప్రియాంష్ (120), ఆయుష్ బదోని (165) ధాటికి సౌత్ ఢిల్లీ జట్టు 308 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్‌స్టార్స్ నార్త్ ఢిల్లీ జట్టుకు 309 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. ఇంత పెద్ద స్కోర్ చేయడంలో ఆయుష్ బదోని, ప్రియాంష్ ఆర్య హీరోయిక్ పాత్ర పోషించారు. ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌లు బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొని ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాదారు.

ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవర్ లో ప్రియాంష్ ఆర్య 6 బంతుల్లో 6 సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఓవర్‌లో మనన్ భరద్వాజ్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఓవర్‌ని సిక్సర్‌తో ప్రారంభించిన ప్రియాంష్ చివరి బంతి వరకు అదే క్రమాన్ని కొనసాగించాడు. వ‌రుస‌గా ఆరు సిక్స‌ర్ల‌తో గ్రౌండ్ లో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించాడు. ప్రియాంష్ కేవలం 40 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతను 50 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లతో 120 పరుగులు చేశాడు. అత‌ని తుఫాను ఇన్నింగ్స్ దృశ్యాలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ గా మారాయి.

ఆయుష్ బదోని కూడా తుఫాను ఇన్నింగ్స్ తో మెరిశాడు. ప్రియాంష్‌తో పాటు ఆయుష్ బదోనీ కూడా నార్త్ ఢిల్లీ బౌలర్లను చిత్తుచిత్తు చేశాడు. అతను 55 బంతుల్లో 19 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లతో 165 పరుగులతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 300 పరుగుల స్ట్రైక్ రేట్ వద్ద ఆయుష్ బ్యాటింగ్ చేసి బౌలర్లను బెంబేలెత్తించాడు. ఆయుష్ బదోని 39 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌న విశ్వ‌రూపం చూపిస్తూ వరుస‌గా సిక్స‌ర్ల మోత మోగించాడు. దీంతో సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్ స్టార్స్ 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 308 పరుగులు చేసింది. ఇది టీ20 మ్యాచ్‌లో అత్యధిక స్కోరు.

ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ తొలి సీజన్‌లో సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్ స్టార్స్ ఇప్పటి వరకు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో సౌత్ ఢిల్లీ జట్టు 5 విజయాలు నమోదు చేసింది. కేవలం 2 మ్యాచ్‌ల్లోనే ఓటమి చవిచూసింది. పాయింట్ల పట్టికలో ఆ జట్టు 10 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈస్ట్ ఢిల్లీ రైడర్స్ జట్టు 7 మ్యాచ్‌లు ఆడి 6 గెలిచి 1 ఓటమితో 12 పాయింట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉంది.

