ప్రపంచంలో టాప్-10 అతిపెద్ద కార్ల కంపెనీలు ఇవే

10 world's biggest car companies : మార్కెట్ విలువ‌, స‌ద‌రు కంపెనీ కీలక ముఖ్యాంశాలు స‌హా ప‌లు వివ‌రాల‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకుంటే టెస్లా, టయోటా నుంచి పోర్స్చే, ఫెరారీ వరకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా ప్రపంచంలోని టాప్-10 అతిపెద్ద‌ కార్ల కంపెనీల వివ‌రాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



Tesla Model X

10 largest car companies in the world in 2024 :

టెస్లా

కార్ల ప‌రిశ్ర‌మ‌లో విప్ల‌వాత్మ‌క మార్పులు తీసుకువ‌చ్చిన కార్ల కంపెనీ టెస్లా. దీని వ్యవస్థాపకుడు ఎలోన్ మస్క్. టెస్లా ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికాలోని ఆస్టిన్ లో ఉంది. ఎలోన్ మస్క్ స్థాపించిన టెస్లా, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, స్థిరమైన ప‌వ‌ర్ సామర్థ్యాల‌ శ్రేణితో ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువ‌చ్చింది. అద్భుతమైన సాంకేతికతకు ప్రసిద్ధి చెందిన టెస్లా, బ్యాటరీ సాంకేతికత, ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్‌లో అద్భుత‌మైన సాంకేతిక ప్ర‌గ‌తిని సాధించింది. మోడల్ S, మోడల్ 3, మోడల్ X, మోడల్ Y, సైబ‌ర్ ట్ర‌క్ వంటి ప్రసిద్ధ మోడళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

టయోటా

జపాన్ కు చెందిన ఈ కంపెనీ ప్ర‌పంచంలోని పెద్ద కార్ల కంపెనీల‌లో ఒక‌టిగా త‌న‌దైన ముద్ర వేసింది. దీని ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యం టయోటా సిటీలో ఉంది. టయోటా ఆటోమోటివ్ ప్రపంచంలో విశ్వసనీయత, సామర్థ్యానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద ఆటోమేకర్‌లలో ఒకటిగా, టొయోటా ప్రియస్ వంటి ఇంధన-సమర్థవంతమైన హైబ్రిడ్‌ల నుండి టాకోమా వంటి కఠినమైన ట్రక్కుల వరకు అనేక రకాల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నాణ్యత-ఆవిష్కరణల పట్ల నిబద్ధతతో, టయోటా మొబిలిటీ భవిష్యత్తును రూపొందిస్తూనే ఉంది.