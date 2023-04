చంద్ర గ్రహణం: ఏ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుంది?

సూర్యగ్రహణం అయినా లేదా చంద్రగ్రహణం అయినా, వాటి ప్రభావం మానవ జీవితంపై 6 నెలల వరకు ఉంటుందని నమ్ముతారు. చంద్రగ్రహణం మీ రాశిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో, మీరు తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Chandra grahan is bad for these zodiac signs

చంద్రుడు మన భావోద్వేగాలు, అభిరుచి, మానసిక స్థితి, సృజనాత్మకత మూలకం. సూర్యుడు, చంద్రుని మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రగ్రహణం పౌర్ణమి రాత్రి మాత్రమే సంభవిస్తుంది. 2023 మొదటి చంద్రగ్రహణం మే 5న రాత్రి 8:44 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మే 6, 2023 ఉదయం 1:00 గంటల వరకు ఉంటుంది. దీని మొత్తం వ్యవధి దాదాపు 4 గంటల 15 నిమిషాలు. ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు కాబట్టి సూతక కాలం ఉండదు.

ఇది సూర్యగ్రహణం అయినా లేదా చంద్రగ్రహణం అయినా, వాటి ప్రభావం మానవ జీవితంపై 6 నెలల వరకు ఉంటుందని నమ్ముతారు. చంద్రగ్రహణం మీ రాశిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో, మీరు తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.



telugu astrology

మేష రాశి

చంద్రగ్రహణం సమయంలో మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అయితే, ఈ సమయం మీకు ఉపాధి, వృత్తి రంగంలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు కొన్ని విద్యా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అంటే, మీలో కొందరు మిమ్మల్ని వృత్తిపరంగా అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి కొత్త ప్రోగ్రామ్‌లు, ప్రాజెక్ట్‌లపై పని చేయవచ్చు. మీ వాయిస్, కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపడతాయి. దీనితో మీరు ప్రజలను ఆకట్టుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్ పని గురించి కొంత పరిశోధన చేస్తున్న మీకు సమయం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ సమయంలో మీరు ఓం నమః శివాయ మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి.

telugu astrology

వృషభం

ఈ చంద్రగ్రహణం వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక నష్టం కలుగవచ్చు. అందుకే ఆలోచించి నడవండి. నిర్వహణ విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. మీ పెండింగ్‌లో ఉన్న కొన్ని చట్టపరమైన విషయాలు ఈ సమయంలో మీకు అనుకూలంగా పరిష్కరించవచ్చు. అందుకే ఈ విషయంలో ఎలాంటి అడుగులు వేయాలనే వ్యూహాన్ని ముందుగానే నిర్ణయించుకోండి. ఇంటికి ,కుటుంబానికి దూరంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో లక్ష్మీ చాలీసా పఠించడం ప్రయోజనకరం.

telugu astrology

మిధునరాశి

మిథునరాశి వారికి ఈ చంద్రగ్రహణం కొంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఇది మీ ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఈ ప్రయోజనాలు మీకు మంచి చేస్తుంది. మీ జీవితంలో విలాసవంతమైన వస్తువులను మెరుగుపరుస్తాయి. కళతో సంబంధం ఉన్నవారు తమ ఉత్సాహంతో కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించి విజయం సాధిస్తారు. దీంతో వారి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ప్రాపర్టీ కొనాలని ప్లాన్ చేసుకున్న వారు కూడా డీల్ పొందవచ్చు.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో ఈ రాశి వారు కుబేర మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు.

telugu astrology

కర్కాటక రాశి..

ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశివారు మానసికంగా చాలా చురుకుగా ఉంటారు. చంద్రుడు మీ రాశిచక్రానికి అధిపతి అయినందున, మీ సున్నితత్వం స్థాయి గరిష్టంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ ప్రియమైన వారితో వివాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ భావోద్వేగాలు, కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. విషయాలను వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకండి, బదులుగా దాని నుండి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు మీ వృత్తి జీవితంలో కూడా బాధపడవచ్చు.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ సమయంలో 'ఓం' అనే పదాన్ని 108 సార్లు జపిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది.

telugu astrology



సింహ రాశి

సింహరాశి సహనాన్ని పరీక్షిస్తుంది. వారి పనుల్లో జాప్యం ఉంటుంది. వృత్తి , వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. శనిగ్రహం వల్ల ఇద్దరికీ జీవితంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఈ అడ్డంకులు మీ జీవితంలో చాలా నిరాశ మరియు స్వీయ విమర్శలను లేదా నిందలను సృష్టించగలవు. ఈ పరిస్థితుల్లో, మీరు ఇతరులను నిందించడం మొదలుపెడతారు, కానీ ఇప్పుడు అది పని చేయదు, మీరు మాత్రమే గాయపడతారు. కాబట్టి మీరు మీ జ్ఞానం, సహనంతో పని చేయడం మంచిది. విషయాలు వారి స్వంత వేగంతో జరగనివ్వండి. మీ దృష్టి ఆధ్యాత్మికతపై ఉంటుంది.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో శని చాలీసా పారాయణం చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది.

telugu astrology

కన్య

చంద్రగ్రహణం సమయంలో ప్రజలు దూకుడుగా మారవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వారు తమను తాము నియంత్రించుకోవాలి. నిజానికి, మీరు చిన్న విషయాలను పెద్దదిగా చేసే ధోరణిని కలిగి ఉంటారు. అందుకే ఈ అలవాటును అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు, మీరు మీ ప్రవర్తనను మార్చుకోవడంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే, అది మీకు సరిపోవచ్చు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆస్తిని కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా విక్రయించవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా లబ్ధి పొందగలరు.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మీకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

telugu astrology

తులారాశి ..

ఈ రాశికి గ్రహణం మానసిక ఒత్తిడి, చికాకు, కోపం కలిగిస్తుంది. అందుకే ఈ కాలంలో స్వీయ నియంత్రణ ఉండాలి. ఈ సమయంలో మీరు మరింత భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. మీరు ప్రతిరోజూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విషయాలు, పరిస్థితుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు కొన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో కూడా చేరవచ్చు.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో వీలైనంత వరకు తెల్లని దుస్తులను ధరించండి.

telugu astrology

వృశ్చిక రాశి ..

వృశ్చికరాశి వారికి చంద్రగ్రహణం నిరాశను కలిగిస్తుంది. మీ పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ, మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందలేరు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మిమ్మల్ని మీరు మళ్లీ ప్రేరేపించుకోండి. ఓపికగా కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకోండి. చివరికి విషయాలు మారతాయి. సమయం మీ వైపు ఉంటుంది.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో శనివారం నాడు శని ఆలయానికి వెళ్లడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

telugu astrology

ధనుస్సు (ధనుస్సు)

ఈ చంద్ర గ్రహణ కాలం ధనుస్సు రాశి వారికి హెచ్చు తగ్గులతో కూడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, వారి శక్తి స్థాయిలు అద్భుతమైనవి. మీరు మానసికంగా దూకుడుగా మరియు చాలా సంతోషంగా ఉండవచ్చు. రెండు సందర్భాలలో నియంత్రణ తీసుకోండి. ఈ కాలంలో మీరు చాలా కష్టపడతారు కానీ అలసిపోరు. ఈ సమయంలో మీరు కష్టపడి పనిచేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ కాలంలో మీరు మీ కోసం ఒక ఇంటిని కొనుగోలు లేదా విక్రయించే ప్రక్రియలో పాల్గొనవచ్చు.

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో సుందరకాండ పఠించడం వల్ల మీకు మేలు జరుగుతుంది.

telugu astrology

మకర రాశి

చంద్రగ్రహణం మకర రాశికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు కుటుంబంతో పాటు పొరుగువారు, పెద్దల నుండి మద్దతునిస్తుంది. ఆఫీసు,ఇంటి పని రెండూ మిమ్మల్ని సంతోషపరుస్తాయి. చట్టపరమైన విషయాలు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లయితే, మీరు గెలవడానికి అదనపు అప్రమత్తతను ప్రదర్శించాలి. ఈ కాలంలో, రేకి వంటి కొన్ని పరిశోధనలు లేదా కోర్సులపై మీ ఆసక్తి అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. శత్రువులు హాని చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మీరు మోసపోవచ్చు. అప్రమత్తంగా ఉండండి

ఈ పరిహారం చేయండి: ఈ కాలంలో, శనివారాలలో అశ్వథ్ వృక్షం క్రింద దీపం వెలిగిస్తే, ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

telugu astrology

కుంభం రాశి..

కుంభ రాశి వారికి ఈ చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఆశించిన ఫలితాలు లభించవు. అందుకే మీరు దుఃఖం, పగతో కూడిన దశను దాటుతారు. మీరు మీ వంతు కృషి చేస్తారు, కానీ ఫలితాలు సమానంగా లేవు. అందుకే ఈ సమయం మీ సహనాన్ని పరీక్షించే సమయం అవుతుంది. మీరు సంవత్సరాల అనుభవం నుండి పొందిన మీ జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు జీవితంలో కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు.

ఈ పరిహారం చేయండి: మీరు ఈ కాలంలో మహామృత్యుంజయ శ్లోకాన్ని పఠిస్తే, ప్రయోజనం ఉంటుంది.

telugu astrology