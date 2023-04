అక్షయ తృతీయ : ఏ రాశులవారికి ఎలాంటి లాభం దక్కనుంది..?

ఇది వైశాఖ మాసంలో మూడో తిథి రోజు వస్తుంది. మరి ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఏ రాశివారికి ఎలాంటి లాభాలు ఇవ్వనుందో ఓసారి చూద్దాం...



Akshaya Tritiya- If you buy according to zodiac sign, you will get benefit



అక్షయ తృతీయ వచ్చేసింది. అన్ని రోజుల్లో కెల్లా అక్షయ తృతీయ చాలా శుభమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజు ఏ పని ప్రారంభించినా అంతా మంచే జరుగుతుందని నమ్ముతుంటారు. ఇది వైశాఖ మాసంలో మూడో తిథి రోజు వస్తుంది. మరి ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఏ రాశివారికి ఎలాంటి లాభాలు ఇవ్వనుందో ఓసారి చూద్దాం...

1.మేష రాశి..

ఈ అక్షయ తృతీయ మీకు అన్ని రకాల ఆశీర్వాదాలు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మీ సొంతింటి కల నెరవేరే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు రావచ్చు. అలాగే, సృజనాత్మక వ్యక్తులు తమ తమ రంగాలలో సంతోషకరమైన సమయాన్ని ఆనందిస్తారు. మేషరాశి వ్యక్తులు కొత్త వెంచర్లను ప్రారంభించడానికి, నాయకత్వ పాత్రలను స్వీకరించడానికి, విలువైన ఫలితాల కోసం పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈరోజు చాలా శుభం. అన్నీ లాభాలు దక్కుతాయి.

2.వృషభ రాశి..

అక్షయ తృతీయ 2023 ఈ శుభ సందర్భంగా, మీరు భవిష్యత్తు ప్రయోజనాల కోసం కొత్త భూమిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మెరుగైన ఫలితాల కోసం సమీపంలోని విష్ణు ఆలయాన్ని సందర్శించండి. మీరు మీ తల్లిదండ్రులు, ఇంట్లోని ఇతర వృద్ధుల నుండి ఆశీర్వాదం పొందాలి. ఈ అక్షయ తృతీయ మీకు కొత్త ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, విలాసవంతమైన లోహాలను కొనుగోలు చేయడానికి, వివిధ గృహాలంకరణకు అక్షయ తృతీయ అనుకూలంగా ఉంది.

3.మిథున రాశి..

మీరు అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా వ్యక్తులతో గతంలో వివాదం పెంచుకున్న వారితో సయోధ్య కుదుర్చుకుంటారు. అక్షయ తృతీయ నాడు లక్ష్మీ విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేయండి (బంగారం అవసరం లేదు). దానిని మీ పూజ గదిలో ఉంచండి. మీరు మీ కొత్త వ్యాపారంలో గణనీయమైన వృద్ధిని పొందుతారు. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలు కూడా మీ ఉత్తమమైన వాటిని అందించడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ రాశి వారు కమ్యూనికేషన్, నేర్చుకోవడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం లాంటివి ఏవి చేసినా శుభమే జరుగుతుంది.

4.కర్కాటక రాశి..

కష్టమైన పరిస్థితులను అధిగమిస్తారు. అక్షయ తృతీయ పండుగ వాతావరణంలో, మీరు మీ స్నేహితులు , కుటుంబ సభ్యుల సహాయాన్ని ఆనందిస్తారు. వెండి కలశం (కొబ్బరికాయతో కుండ)ని కొనుగోలు చేసి మీ ఇంటి తూర్పు ముఖ ద్వారం వద్ద వేలాడదీయండి., ఆర్థిక భద్రత , భావోద్వేగ స్థిరత్వాన్ని సృష్టించడంపై దృష్టి పెట్టడానికి ఇది శుభంగా ఉంటుంది.

5.సింహ రాశి..

అందరిలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సింహరాశి, మీరు కష్టాలను సువర్ణావకాశంగా మార్చుకోవడంలో నైపుణ్యం కలవారు. మీ వేగవంతమైన వేగాన్ని నియంత్రించడానికి ఏ బాహ్య శక్తిని అనుమతించవద్దు. రాగి లేదా వెండితో చేసిన గణేష్ విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేసి సమీపంలోని ఏదైనా గణేష్ దేవాలయంలో దానం చేయండి. ఇది మీ రాబోయే ప్రయత్నాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే కష్టాల్లో సహనం కోల్పోకండి. మీరు పుట్టుకతో పోరాట యోధులు, దానిని మీ మనస్సులో ఉంచుకోండి. నాయకత్వం, సృజనాత్మకతతో ముడిపడి ఉన్న సింహరాశి, మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లను ప్రారంభించడానికి, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి లేదా నాయకత్వ పాత్రలను చేపట్టడానికి అక్షయ తృతీయ పవిత్రమైన రోజు.

6.కన్య రాశి..

అక్షయ తృతీయ రోజు ఇంట్లో పూజ ఏర్పాటు చేయండి. లక్ష్మీ సమేత విష్ణువును పూజించండి. మీరు పేదలకు , యాచకులకు ఆహారాన్ని పంపిణీ చేయవచ్చు. ఈ రోజున మీ ఇంట్లో భగవద్గీత పెట్టుకోండి. ఇది మీ పరిసరాలను ఎలాంటి ప్రతికూలత నుండి అయినా రక్షిస్తుంది. కన్య రాశివారు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు. వీరు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థపై దృష్టి పెట్టడానికి అక్షయ తృతీయ అనువైన రోజు.

7.తుల అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా మీరు అన్ని భావోద్వేగ బంధాల నుండి విముక్తి పొందారని నిర్ధారించుకోండి! మీ జీవితానికి నాశనం చేయలేని శాంతిని ఆహ్వానించడానికి తెల్లటి పువ్వులను నదిలో లేదా సమీపంలోని నీటి ప్రదేశంలో ముంచండి. జీవితంలో మరిన్ని ప్రయోజనాల కోసం బంగారం లేదా ఏదైనా లోహంతో చేసిన విష్ణు విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేయండి. ఈరోజు పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు, బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా వివరాలపై శ్రద్ధ చూపడం ద్వారా , వారి విధానంలో ఆచరణాత్మకంగా ఉండటం ద్వారా శ్రేయస్సు, విజయం పొందుతారు.



8.వృశ్చిక రాశి నిశ్శబ్దం మీ ఉనికిని బలపరుస్తుంది. అయితే, మీ అసౌకర్యాల గురించి గళం విప్పకపోవడం ద్వారా, మీరు మీ గందరగోళంలో పడిపతారు. మీ ఇంటి మొత్తానికి తప్పనిసరిగా పవిత్ర ప్రక్షాళన అవసరం. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా పూజ చేయండి. అలా చేస్తే..ముఖ్యమైన కెరీర్ లో విజయం పొందుతారు. అవసరమైతే, మీ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోండి. ఈ అక్షయతృతీయ రోజు ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టినా లాభాలు అందుతాయి.

9.ధనుస్సు ఎవరూ విడగొట్టడం లాంటివి చేయకండి. ఎవరి మనసూ విరగకొట్టవద్దు. అక్షయ తృతీయ శుభ సందర్భంగా దృఢంగా ఉండండి. సమీపంలోని హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లి ఆయన ఆశీస్సులు పొందండి. అలాగే, మీ ఇంట్లో హవాన్ నిర్వహించండి. మీ విధానంతో ఓపికగా ఉండాల్సిన సమయం. తొందరపడకండి! కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, వారి ఆర్థిక వెంచర్లలో రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇది మంచి రోజు. సంపద, విజయం పెరుగుతుంది.

10.మకర రాశి..

మీ సభ్యత మీ బలహీనతగా భావించకూడదు, మకరరాశి వారు వివిధ వ్యక్తులతో జీవితం ఒక అందమైన ప్రయాణం.మీలోని ప్రతికూలతలను తొలగించుకోండి. మీ అమ్మ కోసం బంగారంలో ఏదైనా తీసుకురండి. దానికి ముందు దుర్గా దేవి ఆలయంలో పూజ చేయండి! ఈ అక్షయ తృతీయ, స్త్రీ శక్తి నిజమైన సారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మకరం, క్రమశిక్షణ, ఆశయం ,కష్టపడి పనిచేయడానికి చిహ్నం, వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ఆకాంక్షలపై దృష్టి పెట్టడానికి అక్షయ తృతీయ మంచి రోజు.

11.కుంభ రాశి. మీ కలలు పెద్దవి. వాటిని సాకారం చేసుకోండి. ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. త్రిశూలాన్ని (శివుని త్రిభుజాకారపు ఆయుధం) తీసుకురండి. దానిని సమీపంలోని శివాలయానికి దానం చేయండి. ఈరోజు విజయాల పరంపర మొదలైంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో మీ ఉత్తమ సమయాన్ని ఆస్వాదించండి. స్వాతంత్ర్యం, ఆవిష్కరణ , మానవతావాదంతో అనుబంధించబడిన సంకేతం కుంభరాశి, మీరు అక్షయ తృతీయప్రోత్సాహకరమైన ఇంధనాలను ఉపయోగించుకుని వారి విలువలు, నమ్మకాలకు అనుగుణంగా ఆర్థిక వెంచర్‌లపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.



