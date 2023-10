ఆ విషయంలో ఈ రాశులవారిని ఎవరూ మోసం చేయలేరు..!

ఎదుటివారు మనల్ని నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారా? లేక, ప్రేమిస్తున్నట్లు నటిస్తున్నారా అనేది సులభంగా కనిపెట్టగలరు. వారికి నచ్చినట్లు ప్రేమను అందించడంలోనూ ముందుంటారు. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారిచూద్దాం...

ప్రేమించడం అందరూ చేస్తారు. కానీ, ప్రేమను పొందడం ఇంకా గొప్ప విషయం. చాలా మంది తమ జీవిత భాగస్వామి కుటుంబసభ్యుల కోసం చాలా చేస్తారు. వారు అడిగినవీ, అడగనివీ అన్ని తెచ్చిపెడుతుంటారు. విపరీతమైన ప్రేమను కురిపిస్తారు. అయితే, మనం చూపించేప్రేమ ఇతరులకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందా లేదా? వారు తిరిగి మనపై ప్రేమ కురిపిస్తున్నారా లేదా అని చాలా మంది పట్టించుకోరు. కానీ, జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ కింది రాశులవారు మాత్రం ఈ విషయంలో చాలా పర్టిక్యూలర్ గా ఉంటారు. ఎదుటివారు మనల్ని నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారా? లేక, ప్రేమిస్తున్నట్లు నటిస్తున్నారా అనేది సులభంగా కనిపెట్టగలరు. వారికి నచ్చినట్లు ప్రేమను అందించడంలోనూ ముందుంటారు. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారిచూద్దాం...

1.మేష రాశి..

మేష రాశివారిని ప్రేమ విషయంలో ఎవరూ మోసం చేయలేరు. ఈ రాశివారు ప్రేమ విషయంలో అమాయకులు కాదు. వారు వారి కోరికలలో చాలా తీవ్రంగా ఉంటారు. వారి ప్రియమైన వారిని ఆకట్టుకుంటారు. కానీ, మీలో ఫీలింగ్స్ లోపిస్తే వెంటనే అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు మేషరాశితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న తర్వాత, పారదర్శకతను పెంపొందించుకోండి. మీకు అనిపించేది సూటిగా చెప్పండి. అప్పుడే ఈ బంధం బలపడుతుంది.

2.కర్కాటక రాశి..

సంబంధంలో చిన్న చిన్న హెచ్చు తగ్గులు కూడా చాలా సున్నితంగా భావిస్తారు ఈ రాశివారు. భావోద్వేగాల విషయంలో ఈ రాశివారిని ఎవరూ ఓడించలేరు. వారు సహజంగా, ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకుంటారు. ప్రేమను అబద్ధాలతో వ్యక్తపరచలేరు. బంధాల విలువ వారికి బాగా తెలుసు. కర్కాటక రాశివారు భావోద్వేగ భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది కాబట్టి, దాని భాగస్వాములు నిజాయితీగా ఉండాలి. మీకు ఏమి అనిపిస్తుందో వెంటనే చెప్పండి.

3.తులారాశి

వారి సంబంధంలో సమతుల్యతను కోరుకునే వ్యక్తులు. సామరస్యం సరసమైన ప్రవర్తనకు ప్రసిద్ధి చెందారు. ఒక-మార్గం సంబంధంలో, భాగస్వామి వారి గురించి ఎలా భావిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం. వారు తమ అంతర్గత ప్రమాణాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ భాగస్వామి తులరాశికి చెందిన వారు అయితే, వారు ప్రేమ విషయంలో మోసం చేయాలనే ఆలోచనను విరమించుకోండి.

వృషభ రాశి..

వృషభ రాశి వ్యక్తులు మొండి పట్టుదలగలవారు కానీ సంబంధాల విషయంలో సున్నితంగా ఉంటారు. తమ ప్రేమ ఏకపక్షమా కాదా అనే విషయం వెంటనే తెలుసుకుంటారు. భాగస్వామి మనస్సులో ఏమి జరుగుతుందో చదవగలరు. అందువలన, ఈ రాశివారి అంతర్ దృష్టిని విస్మరించకూడదు. ఈ రాశివారి భాగస్వామి సంబంధం, నిబద్ధతకు ఎంతగానో విలువనివ్వాలి. సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

ధనుస్సు రాశి..

ధనుస్సు రాశి వారు తమ అనేక పనులతో బిజీగా ఉంటారు, వారికి సంబంధాల కోసం సమయం లేదని వారు అనుకోలేరు. ఈ రాశివారు తమ ఎదుటివారి మనసులోని మాటలను స్పష్టంగా వినగలడు. తమ భాగస్వామి తమ గురించి ఎలా భావిస్తున్నారో వారు వెంటనే తెలుసుకుంటారు. వీరిని ప్రేమ విషయంలో ఎవరూ మోసం చేయలేరు.