Stock Market Closing Bell: లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్, 240 పాయింట్లు లాభపడిన సెన్సెక్స్...

భారతీయ ఈక్విటీ బెంచ్‌మార్క్‌లు ఎన్‌ఎస్‌ఇ నిఫ్టీ 50, బిఎస్‌ఇ సెన్సెక్స్ సోమవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 65,628 పాయింట్ల వద్ద 240.98 పాయింట్ల లాభంతో ముగిసింది. నిఫ్టీ సూచీ 19,528 పాయింట్ల వద్ద 93.50 పాయింట్ల లాభంతో ముగిసింది. టాప్ గెయినర్ల విషయానికి వస్తే Coal India 4.60 శాతం, Wipro 4.26 శాతం, HCL Technologies 3.94 శాతం, UltraTech Cement 3.87 శాతం, Tata Steel 3.70 శాతం. టాప్ లూజర్ల విషయానికి వస్తే Mahi. & Mahi 0.98 శాతం , Axis Bank Ltd 0.90 శాతం , Nestle India 0.81 శాతం . ITC Ltd 0.80 శాతం , Asian Paints Ltd 0.74 శాతం షేర్లు నష్టపోయాయి.

