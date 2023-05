మీ బాబు 18 సంవత్సరాలు వచ్చే సమయానికి ఉన్నత చదువు కోసం రూ. 1 కోటి కూడబెట్టడమే లక్ష్యమా..అయితే ఈజీ పద్ధతి మీకోసం

How to become Crorepati: ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించడం అనేది భారతీయులకు మానసికంగా ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చే నెంబర్ అనే చెప్పాలి. ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటే చాలు జీవితం హాయిగా గడిపేయొచ్చు అనుకునే భారతీయులు చాలామంది ఉంటారు. అందుకే ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించడం అనేది మైలురాయిగా పెట్టుకొని భారతీయులు పనిచేస్తూ ఉంటారు. అయితే మీ పిల్లవాడి పేరిట పుట్టినప్పటినుంచి 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కొన్ని పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా అతడు ఉన్నత విద్య చేరుకునే సమయానికి కోటి రూపాయలను చేతికి ఇవ్వవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.