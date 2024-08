రొనాల్డో యూట్యూబ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

ప్రపంచంలోనే అగ్రశ్రేణి ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారుల్లో ఒకరైన క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఆగస్టు 21న తన ఛానెల్‌ను ప్రారంభించిన అతను, వరుసగా రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకుంటున్నాడు. ఛానెల్ ప్రారంభించిన 90 నిమిషాల్లోనే 10 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్లను సంపాదించుకున్నాడు. రొనాల్డో ఇప్పటివరకు 12 వీడియోలను కూడా పోస్ట్ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ద్వారా అతను వెల్లడించాడు.

రొనాల్డో సృష్టించిన రికార్డులివే..

క్రిస్టియానో రొనాల్డో కేవలం ఒక్క రోజులో 10 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్లను సంపాదించుకోవడమే కాకుండా, గోల్డెన్ ప్లే బటన్‌ను కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అందరి మనసులోనూ ఒకే ఒక్క ప్రశ్న.. యూట్యూబ్ ద్వారా అతని ఆదాయం ఎంత అనేది. అతని 12 వీడియోలు ఇప్పటికే 5 కోట్ల వీక్షణలను దాటాయి. మీడియా కథనాల ప్రకారం, కేవలం ఒక్క రోజులోనే అతను 3 లక్షల డాలర్లను ఆర్జించాడని అంచనా. రొనాల్డో మొత్తం నికర ఆస్తులు 800 మిలియన్ డాలర్ల నుండి 950 మిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024