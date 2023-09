పాటలతో ఫుల్ ‘ఖుషి’నే కానీ..... (రివ్యూ)

బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఇంటర్ కాస్ట్ మేరేజ్ .. కథలతో ఈ మధ్యకాలంలో నాని హీరోగా వచ్చిన అంటే సుందరానికి, అలాగే నాగశౌర్య కృష్ణ వ్రింద విహారి చేసారు.ఈ సినిమా కోర్ పాయింట్ అలాగే అనిపిస్తుంది. అయితే ట్రీట్మెంట్ వేరే.

Kushi movie Review

Final Thoughts

Well, సినిమా బాగుంది కానీ కొత్తగా అనిపించదు.. స్టోరీ టెల్లింగ్ లో కానీ ,సీన్ క్రియేషన్ కానీ అద్బుతం అనిపించదు కానీ అలా నడిచిపోతుంది...కాస్త ట్రిమ్ చేసి లెంగ్త్ తగ్గిస్తే బాగుండేది. ఏదైమైనా it's a watchable entertainer with its share of high points.



RATING: 3/5

---సూర్య ప్రకాష్ జోశ్యుల