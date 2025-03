చందు మొండేటి నెక్ట్స్ తెలుగు హీరోతోనే?చైతు కాదు

Read Full Gallery

Chandoo mondeti: యంగ్ డైరెక్టర్ చందు మొండేటి వరుస హిట్స్ తో ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఆయన తదుపరి సినిమా సూర్యతో అనుకున్నారు కానీ తెలుగు హీరోతోనే ఉండబోతోందని సమాచారం. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది.

Chandoo mondeti: ఇప్పుడు తెలుగులో ఫామ్ లో ఉన్న యంగ్ డైరక్టర్స్ లో ఒకరు చందు మొండేటి. రీసెంట్ గా నిఖిల్ తో కార్తికేయ2, నాగ చైతన్యతో తండేల్ ఇలా వరుసగా రెండు భారీ హిట్స్‌ కొట్టారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు చందు మొండేటి నెక్ట్స్‌ ప్లాన్‌ ఏంటి, ఏ హీరో తో జర్నీ చేయబోతున్నాడనే విషయం మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే ఇప్పటికైతే మూడు సినిమాలు ప్రకటించాడీ దర్శకుడు.

కార్తికేయ2 హిట్‌ తర్వాత చందు మొండేటికి నిర్మాతలు ఫ్యాన్సీ ఆఫర్స్‌ ఇచ్చినా అప్పటికే కమిటైన గీతా ఆర్ట్స్‌ను వదిలిపెట్టలేదు. ఈ విషయాన్ని అల్లు అరవిందే స్వయంగా చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో తండేల్ తో గీతా ఆర్ట్స్‌ కు లాభాలు తెచ్చి పెట్టిన చందు..అక్కడే మరో సినిమా చెయ్యబోతున్నారు. హీరోగా రామ్ ఉండవచ్చనేది తాజా వార్త. సూర్యతో ఓ కథ అనుకున్నా టైమ్ పట్టేలా ఉందని, దాన్ని ప్రక్కన పెట్టారట. ఈ క్రమంలో హీరో రామ్ ని కలిసి , ఓ కథ చెప్పటం, దానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వటం జరిగిపోయాయిట. ప్రస్తుతం రామ్ చేస్తున్న చిత్రం పూర్తవగానే ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలు ఎక్కుందని అంటున్నారు.

ఇక గీతా ఆర్ట్స్ ఆల్రెడీ సూర్య, బోయపాటి కాంబోలో ఓ సినిమా ప్లాన్‌ చేసినా వర్కవుట్ కాలేదు. ఈ క్రమంలో సూర్య తో చందు సినిమా చేస్తాడని అందరూ అనుకున్నారు. చందు మొండేటి ఆల్రెడీ సూర్యాను కలిసి కథ చెప్పాడు. హీరో గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇస్తే ముందుగా సూర్య సినిమా మొదలవుతుందని దర్శకుడు చెబుతున్నాడు. అలాగే ఈ గ్యాప్ లో కార్తికేయ 3ని పట్టాలెక్కిస్తాడని భావించారు. అయితే అనుకోని విధంగా రామ్ సీన్ లోకి వచ్చారు. మరో ప్రక్క నాగచైతన్యను తెనాలి రామకృష్ణగా చూపిస్తానని గతంలో ఎనౌన్స్‌ చేశాడు. ఏదైమైనా ప్రస్తుతం రామ్ తోనే ముందుకు వెళ్లేలా ఉంది. . అన్నీ కుదిరితే త్వ‌ర‌లో పూర్తి వివ‌రాలతో ప్రకటన వస్తుంది.

