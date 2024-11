రామ్ చరణ్ దర్గా వివాదం: ఉపాసన ఘాటు స్పందన

మెగా హీరో రామ్ చరణ్ కడప దర్గాను సందర్శించడం వివాదాస్పదమైంది. అయ్యప్ప మాల ధరించి దర్గా సందర్శించడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించి అన్ని మతాలను గౌరవిస్తామని తెలిపారు.

“విశ్వాసం అందరిని ఒకటి చేస్తుంది. ఎప్పుడు విభజించబడదు. భారతీయులుగా మేము అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాం. ఐక్యతలోనే బలం ఉంది. ఒకేదేశం ఒకేఆత్మ (Faith Unites, Never Divides. As indians We Honor All Paths to the Divine. Our Strength lies in Unity. One nation One Spirit)”అంటూ ఫోటోకి క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. ఇలా రామ్‌ చరణ్‌పై ట్రోల్‌ చేస్తున్న వారికి ఉపాసన ఇలా తన పోస్ట్‌లో ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చింది. ఆమె పోస్ట్‌కి నెటిజన్ల నుంచి భారీస్థాయిలో మద్దతు వస్తున్నాయి.