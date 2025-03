75000 నుండి 600 కోట్లు, భారీ బడ్జెట్ కాస్ట్లీ ఇండియన్ సినిమాల లిస్ట్ ఇదే?

Read Full Article

ఇండియన్ సినిమాలో ఇప్పటి వరకూ రిలీజ్ అయిన కాస్ట్లీ సినిమాలు ఎన్ని, భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన సినిమాలు ఎన్ని హిట్ అయ్యాయి. ఏసినిమాకు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టారు, ఏ ఇయర్ లో రిలీజ్ అయ్యింది. ఇండియాన్ కాస్ట్లీ సినిమాల లిస్ట్ మీకోసం

Kalki 2898 AD first position in Most Expensive Indian Films

Pan Indian Movies

చాలా ఖరీదైన ఇండియన్ సినిమాల లిస్ట్ చూసుకుంటే..ముందుగా మన టాలీవుడ్ ను తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాలు భారీ బడ్జెట్ తో తీస్తున్న ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ మాత్రమే. బాలీవుడ్ కూడా మనతో పోటీ పడలేకపోతోంది. హాలీవుడ్ లో కూడా ఇండియన్ సినిమా అంటే టాలీవుడ్ అని చెప్పుకునే విధంగా మనం డెవలప్ అయ్యాం ఇదంతా రాజమౌళి పుణ్యమని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక టాలీవుడ్ లో కాస్ట్రీ సినిమాల లిస్ట్ చూసుకుంటే.. కల్కి 2898 ఏడీ (2024) – 600 కోట్లు

పుష్ప: The Rise (2021) – 250 కోట్లు

పుష్ప 2:The Rule (2024) – 500 కోట్లు

గేమ్ ఛేంజర్ (2025) ‌ - 350 కోట్లు

దేవర (2024) - 300 కోట్లు

ఆర్ఆర్ఆర్ (2022) – 550 కోట్లు

బాహుబలి 2 (2017) – 250 కోట్లు

బాహుబలి (2015) – 180 కోట్లు

సాహో (2019) - 320 కోట్లు

అమితాబ్ సినిమాలకు బాగా డిమాండ్ ఉన్న టైమ్ లో.. బాలీవుడ్ లో ఆకాలంతో తీసిన భారీ బడ్జెట్ సినిమా అంటే షోలే పేరు చెప్పవచ్చు. 75 లోనే 3 కోట్ల బడ్జెట్ తో సినిమా చేసి.. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు అమితాబ్. ఇక అంతకంటే ముందు కాలంలో భారీ బడ్జెట్ అంటే 75 వేలు ఎక్కువ,.. సతీ సావిత్రి సినిమాకు ఈ బడ్జెట్ ను ఉపయోగించారు.

శాంతి క్రాంతి(1991) – 10 కోట్లు

అజూబా (1991) – 8 కోట్లు

షాన్ (1980) – 6 కోట్లు

షోలే (1975) – 3 కోట్లు

ముగల్-ఇ-అజమ్ (1960) – 1.5 కోట్లు

మదర్ ఇండియా (1957) – 60 లక్షలు

ఝాన్సీ కి రాణి (1953) – 60 లక్షలు

ఆన్ (1952) – 35 లక్షలు

చంద్రలేఖ (1948) – 30 లక్షలు

కిస్మత్ (1943) – 2 లక్షలు

సతి సావిత్రి (1933) – 75000

