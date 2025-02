IPL 2025 Schedule: మార్చి 22న ఐపీఎల్ 2025 ప్రారంభం కానుంది. ప్రారంభ మ్యాచ్‌తో పాటు ఐపీఎల్ ఫైనల్ కూడా ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లోనే జరగనుంది. మొత్తం 13 స్టేడియంలలో 74 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి.



Rohit Sharma, Virat Kohli, IPL 2025

ఐపీఎల్ 2025: రెండో రోజు మ‌రో బిగ్ ఫైట్

ఐపీఎల్ 2025 13 మైదానాల్లో మొత్తం 74 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయని బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈసారి, టోర్నమెంట్ రెండవ రోజున, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన రెండు జట్లు ఒకదానితో ఒకటి తలపడతాయి. మార్చి 23న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), ముంబై ఇండియన్స్ (MI) చెన్నైలో తలపడతాయి. ఈ సీజన్‌లో కూడా గ్రూప్ దశలో రెండు జట్లు రెండుసార్లు తలపడనున్నాయి. CSK, MI మధ్య రెండవ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 20న ముంబైలో జరుగుతుంది.



ఐపీఎల్ 2025లో స‌న్ రైజ‌ర్స్ మొదటి మ్యాచ ఎవరితో?

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) - మార్చి 22

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) vs రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) - మార్చి 23

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) vs ముంబై ఇండియన్స్ (MI) - మార్చి 23

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) - మార్చి 24

గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) vs పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) - మార్చి 25