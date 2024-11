తత్కాల్ టిక్కెట్స్ స్పీడ్ గా బుక్ చేయాలంటే 5 టిప్స్ ఇవిగో..

మీరు ఎక్కువగా ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంటారా? అప్పటికప్పుడు టిక్కెట్స్ కావాలంటే తత్కాల్ ఒక్కటే ఆప్షన్ కదా.. అయితే తత్కాల్ టిక్కెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల టిక్కెట్స్ కన్ఫర్మ్ కావు. వెయిటింగ్ లిస్టులో పడితే జర్నీ టైమ్ వరకు టెన్షన్ తప్పదు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు ఈ 5 టిప్స్ పాటించండి. దీని వల్ల మీరు స్పీడ్ గా తత్కాల్ టిక్కెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.



1. IRCTC యాప్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అయ్యాక more ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. ఇది హోమ్ పేజీలో అడుగున, చివర ఉంటుంది. ఈ మోర్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో Biometric Authenticationను ఆన్ చేసి పెట్టండి.

2. రెండో టిప్ ఏంటంటే.. IRCTC యాప్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అయ్యాక హోమ్ పేజీ అడుగున ఉన్న ఆప్షన్స్ లో Account ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో My Master Listలో మీరు టిక్కెట్స్ బుక్ చేయాలనుకున్న వారి డీటైల్స్ ముందుగానే ఫిల్ చేసి పెట్టుకోండి. అంటే పేరు, వయసు, జండర్ వంటి వివరాలు ముందుగానే పూర్తి చేసి పెట్టుకోవచ్చు.

4. టిక్కెట్స్ బుక్ చేసే టైమ్ లో passenger details లో other preference ఆప్షన్స్ లో consider for auto upgradation ఆప్షన్ టిక్ చేసి ఉంచుకోండి.

దీని వల్ల మీరు స్లీపర్ క్లాస్ బుక్ చేస్తుంటే ఏసీ క్లాస్ లో ఖాళీలు ఉంటే మీరు సమాచారం వస్తుంది. మీకు కావాలంటే మీ టిక్కెట్ ఏసీ క్లాస్ లోకి మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

5. మీకు ట్రావెలింగ్ టైమ్ లో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే 139కి కాల్ చేసి కంప్లయింట్ చేయండి.

ఈ టిప్స్ ఫాలో అయితే తత్కాల్ టిక్కెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రావు. త్వరగా టిక్కెట్స్ బుక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.