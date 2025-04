Read Full Gallery

Benefits of the new tax regime: ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం జీతం తీసుకునే వారికి పెద్ద ఊరటనిస్తూ, కొత్త టాక్స్ రిజిమ్ కింద 12 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయంపై పన్ను మినహాయింపును ప్రకటించింది. బడ్జెట్ నిబంధనలు ఏప్రిల్ 1 నుండి అమలులోకి వచ్చాయి. కొత్త టాక్స్ నిబంధనల ప్రకారం మీరు ఎంత వరకు డబ్బును ఆదా చేసుకోగలరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కొత్త టాక్స్ రిజిమ్‌లో ఎంత టాక్స్ ఆదా అవుతుంది?

బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఊరటనిస్తూ కొత్త టాక్స్ రిజిమ్ కింద 12 లక్షల వరకు ఆదాయంపై పన్ను మినహాయింపునిచ్చింది. అయితే, కొత్త మార్పులతో మీరు ఎంత ఆదా చేయగలరో తెలుసా?

జీతం తీసుకునేవారికి 12.75 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు

మీరు జీతం తీసుకునే వారైతే, కొత్త టాక్స్ రిజిమ్ కింద మీకు 75,000 రూపాయల ప్రామాణిక మినహాయింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీ పన్ను మినహాయింపు పరిధి 12.75 లక్షలకు పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ మొత్తానికి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పనిలేదు.

7-8 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారికి 30,000 లాభం

కొత్త టాక్స్ రిజిమ్ కింద మార్చి 31, 2025కి ముందు 7 నుండి 8 లక్షల వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారు 30,000 రూపాయలు పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1, 2025 నుండి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వారికి ఎలాంటి పన్ను ఉండదు.

8-10 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారికి 50,000 ఆదా

8 నుండి 10 లక్షల వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారు కొత్త టాక్స్ రిజిమ్‌లో ఇప్పటివరకు దాదాపు 50,000 రూపాయల పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో వారు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

10-12 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారికి 80,000 ఆదా

10 నుండి 12 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారు ఇప్పటివరకు పన్నుగా 80,000 రూపాయలు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కొత్త టాక్స్ రిజిమ్‌లో వారి పన్ను విధించదగిన ఆదాయం సున్నా అవుతుంది.

Latest Videos