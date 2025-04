IPL 2025: చరిత్ర సృష్టించిన యుజ్వేంద్ర చాహల్.. పంజాబ్ హీరో రికార్డుల మోత

Read Full Gallery

PBKS vs KKR: ఐపీఎల్ 2025లో తక్కువ స్కోర్లు నమోదైన మ్యాచ్‌లో ఉత్కంఠ కొన‌సాగింది. మొత్తానికి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ నుంచి మ్యాచ్ ను 16 ప‌రుగుల తేడాతో పంజాబ్ కింగ్స్ గెలుచుకుంది. పంజాబ్ టీమ్ తో పాటు స్టార్ స్పిన్న‌ర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఐపీఎల్ లో చరిత్ర సృష్టించారు.

ఐపీఎల్ లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ రికార్డు కలిగిన చాహల్.. భువనేశ్వర్ కుమార్ రికార్డును కూడా సమం చేశాడు. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఒక టీమ్ పై అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల టాప్ 10 జాబితాలో చోటుదక్కించుకున్నాడు.

36 – సునిల్ నరైన్ vs PBKS

35 – ఉమేష్ యాదవ్ vs PBKS

33 – డ్వైన్ బ్రావో vs MI

33 – మోహిత్ శర్మ vs MI

33 – **యుజ్వేంద్ర చాహల్ vs KKR**

32 – **యుజ్వేంద్ర చాహల్ vs PBKS**

32 – భువనేశ్వర్ కుమార్ vs KKR