India vs England: ఇండియా-ఇంగ్లాండ్ మధ్య మూడు మ్యాచ్‌ల వ‌న్డే సిరీస్‌లో భాగంగా కటక్‌లోని బారాబతి స్టేడియంలో రెండో మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్ తో భార‌త మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి వ‌న్డే క్రికెట్ లోకి అరంగేట్రం చేస్తూ మ‌రో రికార్డు సాధించాడు.



Varun Chakaravarthy

అధిక వ‌య‌స్సులో భారత్ తరపున వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన టాప్-5 ప్లేయ‌ర్లు

1. ఫరూఖ్ ఇంజనీర్ – 36 సంవత్సరాలు, 138 రోజులు (1974, vs ఇంగ్లాండ్)

2. వరుణ్ చక్రవర్తి – 33 సంవత్సరాలు, 164 రోజులు (2024, ఇంగ్లాండ్ vs)

3. అజిత్ వాడేకర్ – 33 సంవత్సరాల 108 రోజులు (1974, vs ఇంగ్లాండ్)

4. దిలీప్ దోషి – 32 సంవత్సరాలు, 350 రోజులు (1980, vs ఆస్ట్రేలియా)

5. సయ్యద్ అబిద్ అలీ – 32 సంవత్సరాలు, 307 రోజులు (1974, vs ఇంగ్లాండ్)