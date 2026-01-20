Telugu

యామీ గౌతమ్ లా మెరిసిపోవాలంటే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయాల్సిందే!

కుందన్ స్టడ్స్

కుందన్ స్టడ్స్ అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి. సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: Yami gautam Instagram
హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

జరీ కుర్తాతో ఇలాంటి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Yami gautam Instagram
డ్రాప్ కుందన్ చెవిపోగులు

డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ శారీస్ తో సూపర్ గా ఉంటాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: YamiGautam@instagram
మల్టీలేయర్ హూప్స్

మల్టీలేయర్ హూప్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: our own
దేఝూర్ ఇయర్ రింగ్స్

కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి దేఝూర్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ఇవి ట్రెడిషనల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: Instagram
ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్, లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్ సూట్ లేదా చీరతో ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: instagram

