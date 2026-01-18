Telugu

బడ్జెట్ ధరలో వెండి చైన్స్.. అద్భుతమైన డిజైన్లు ఇవిగో

Author: Kavitha G Image Credits:tahi.co.in
హర్ట్ షేప్ లాకెట్ చైన్

సన్నని చైన్ కి హార్ట్ షేప్ లాకెట్ సూపర్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: etsy.com
ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్

స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: indiamart.com
బటర్ ఫ్లై లాకెట్ చైన్

బటర్ ఫ్లై లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ చైన్ డైలీవేర్ కి చక్కగా సరిపోతుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. 

Image credits: tahi.co.in
ఓం షేప్ లాకెట్

ఓం చిహ్నంతో ఉన్న వెండి లాకెట్, చైన్ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇది అన్నివయసులవారికి సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: tweov.com
స్టార్ షేప్ వెండి లాకెట్

స్నేక్ డిజైన్ చైన్, స్టార్ లాకెట్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: freecitasm.click

