Blouse Designs:సింపుల్ చీరలో కూడా స్టైలిష్ గా కనిపించేలా చేసే బ్లౌజులు

సాదా చీరకు హెవీ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజులు ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా కోట్స్ రాసి ఉన్న బ్లౌజులు ధరించినా కూడా చాలా అందంగా, బోల్డ్ గా కనిపిస్తారు.
మీ బ్లౌజు మీద మీకు నచ్చిన కొటేషన్ లేదా నచ్చిన బొమ్మ ను పెయింటింగ్ చేయించుకోవచ్చు. ధర తక్కువగా ఉంటుంది.
నల్ల రంగు చీరపై మీరు పీచ్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు. జీరో నెక్లైన్, ఎల్బో స్లీవ్స్ ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ వెనుక మీకు నచ్చిన బొమ్మ వేసుకవచ్చు..
బ్లూ కలర్ ప్లెయిన్ కాటన్ చీరపై మీరు వైబ్రెంట్ రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. దీనిపై మీరు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేసే కొటేషన్ రాసుకోవచ్చు.
మీది చామనఛాయ రంగు అయితే ఇలా పింక్ కలర్ చీరపై బ్రౌన్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. దీని వెనుక 'బ్రౌన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్' అని రాసి ఉంటుంది.
