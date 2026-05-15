Telugu

Blouse Designs:సింపుల్ చీరలో కూడా స్టైలిష్ గా కనిపించేలా చేసే బ్లౌజులు

woman-life May 15 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Chat GPT
Telugu

సాదా చీరకు అదిరిపోయే బ్లౌజులు

సాదా చీరకు హెవీ వర్క్ ఉన్న  బ్లౌజులు ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా కోట్స్ రాసి ఉన్న బ్లౌజులు ధరించినా కూడా చాలా అందంగా, బోల్డ్ గా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Pinterest
Telugu

పెయింటింగ్ బ్లౌజ్

మీ బ్లౌజు మీద మీకు నచ్చిన కొటేషన్ లేదా నచ్చిన బొమ్మ  ను పెయింటింగ్ చేయించుకోవచ్చు. ధర తక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

పీచ్ కలర్ బ్లౌజు

నల్ల రంగు చీరపై మీరు పీచ్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు. జీరో నెక్‌లైన్, ఎల్బో స్లీవ్స్ ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ వెనుక మీకు నచ్చిన బొమ్మ వేసుకవచ్చు..

Image credits: Instagram
Telugu

ఫెమినిస్ట్ బ్లౌజ్

ఈ బ్లౌజ్ మీ సింపుల్ చీరకు అదనపు అందాన్ని ఇస్తుంది. దీని వెనుక వైపు నలుపు రంగులో 'ఫెమినిస్ట్' అని రాసి ఉంది.
Image credits: Instagram
Telugu

నచ్చిన కొటేషన్...

బ్లూ కలర్ ప్లెయిన్ కాటన్ చీరపై మీరు వైబ్రెంట్ రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. దీనిపై మీరు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేసే కొటేషన్ రాసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram
Telugu

'నో బ్యాడ్ వైబ్స్' బ్లౌజ్

మోటివేషనల్ కోట్స్‌లో మీరు ఇలాంటి పసుపు రంగు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని వెనుక 'No Bad Vibes' అని రాసి ఉంది.
Image credits: Instagram
Telugu

'సెల్ఫ్ లవ్' కోట్స్ డిజైన్ బ్లౌజ్

నలుపు రంగు కాటన్ చీరపై మీరు పసుపు రంగు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ధరించండి. దీని వెనుక వైపు 'సెల్ఫ్ లవ్' అని రాసి ఉంది.
Image credits: Instagram
Telugu

'బ్రౌన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్' కోట్స్ బ్లౌజ్

మీది చామనఛాయ రంగు అయితే ఇలా పింక్ కలర్ చీరపై బ్రౌన్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. దీని వెనుక 'బ్రౌన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్' అని రాసి ఉంటుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

'గర్ల్ పవర్' బ్లౌజ్

ఖాదీ లేదా కాటన్ చీరపై మీరు పసుపు రంగు బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. దీని వెనుక 'గర్ల్ పవర్' అని రాసి, ఒక గులాబీ పువ్వు గుర్తు కూడా ఉంది.
Image credits: Pinterest

Earrings: చిన్న ముఖం ఉన్నవారికి సూట్ అయ్యే బెస్ట్ ఇయర్ రింగ్స్

Cotton Suits:సమ్మర్ కి కంఫర్ట్ ఇచ్చే ట్రెండీ కాటన్ డ్రెస్సులు

mangalsutra: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే చైన్ మంగళసూత్రాలు, సూపర్ డిజైన్స్

Kada Bracelet: చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కడా బ్రేస్లేట్స్