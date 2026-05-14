mangalsutra: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే చైన్ మంగళసూత్రాలు, సూపర్ డిజైన్స్

హెవీ మంగళసూత్రాలు వేసుకోవడానికి ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఇష్టపడటం లేదు. సింపుల్ గా, లైట్ వెయిట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి కొన్ని మోడల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం…
ఆఫీస్కు, రోజువారీ వాడకానికి ఈ స్లీక్ గోల్డ్ చైన్ మంగళసూత్రం చాలా బాగుంటుంది. చిన్న చిన్న రాళ్లతో వచ్చే ఈ డిజైన్ ఏ డ్రెస్పైనైనా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
ఇంటర్లాకింగ్ బీడ్స్ డిజైన్లను మీరు 9 నుంచి 22 క్యారెట్ల బంగారంలో చేయించుకోవచ్చు. డీప్ నెక్, స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ ఉన్న డ్రెస్సులపై ఇది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
నల్లపూసలతో పాటు జ్యామెట్రిక్, స్క్వేర్ స్టోన్తో వచ్చే ఈ మంగళసూత్రం మోడరన్గా కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా చిన్నగా ఉండటంతో రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
ఇది చాలా డెలికేట్గా ఉండే మంగళసూత్రం. సింపుల్ నెక్లెస్ లుక్ను ఇష్టపడే మహిళలకు ఇది బాగా నచ్చుతుంది. ఇందులో కొద్దికొద్ది దూరంలో నల్లపూసలు, బంగారు పూసలు గుచ్చారు.
నల్లటి రాళ్లతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం చైన్ వర్క్ చాలా బోల్డ్, ట్రెండీ లుక్ను ఇస్తుంది. మీకు హసులీ నెక్లెస్ లాంటి లుక్ కావాలంటే దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
చిన్న బంగారు పైపులతో పాటు నల్లపూసల కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ మంగళసూత్రం చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది, మన్నిక కూడా ఎక్కువే. ఫ్యాషన్తో పాటు సెక్యూరిటీ కూడా కావాలనుకుంటే దీన్ని కొనొచ్చు.
