Cotton Suits:సమ్మర్ కి కంఫర్ట్ ఇచ్చే ట్రెండీ కాటన్ డ్రెస్సులు

woman-life May 14 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
ఫ్లోరల్ కాటన్ అనార్కలీ సూట్..

ఎండాకాలంలో హాయిగా అనిపించాలంటే.. ఇలాంటి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న పర్పుల్ కలర్ అనార్కలీ సూట్ ధరించవచ్చు. ట్రెండీగా కనిపిస్తారు. హాయిగా కూడా ఉంటుంది.

చికంకారి రెడ్ సూట్ డిజైన్

ఈ సమ్మర్‌లో జార్జెట్‌కు బదులు కాటన్ చికంకారి సూట్స్ కొనండి. ఏ-లైన్ సూట్లు మిమ్మల్ని పొడవుగా చూపిస్తాయి. వేసవిలో చాలా సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంటాయి.

కాటన్ సిల్క్ మిక్స్ ప్రింటెడ్ సూట్

వేసవిలో సౌకర్యంతో పాటు కాస్త మెరుపు కూడా కావాలనుకుంటే, సిల్క్-కాటన్ మిక్స్ ప్రింటెడ్ సూట్స్ కొనండి. ఇలాంటి సూట్లు రూ.800 లోపే సులభంగా దొరుకుతాయి.

బ్లూ కాటన్ సూట్ విత్ జార్జెట్ దుపట్టా

 ఒకే రంగు సూట్‌ను ఎంచుకుని, దానికి మ్యాచింగ్ జార్జెట్ దుపట్టాను జత చేయండి. ఇది మీకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఎండాకాలంలో హాయిగా కూడా ఉంటుంది..

థిన్ స్ట్రాప్ లావెండర్ ఎంబ్రాయిడరీ సూట్

ఈ థిన్ స్ట్రాప్ లావెండర్ ఎంబ్రాయిడరీ సూట్‌ను ఎంచుకుంది. ఇది ఫ్యాషన్‌గా కనిపించడమే కాకుండా, వేసవిలో చాలా సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంటుంది.

ఫ్లోరల్ డిజైన్ సూట్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ సూట్‌తో మ్యాచింగ్ దుపట్టా ట్రై చేస్తే లుక్ బాగుంటుంది. ఇలాంటి దుస్తులు చాలా కంఫర్ట్ గా కూడా ఉంటాయి..

