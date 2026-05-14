Kada Bracelet: చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కడా బ్రేస్లేట్స్

కడా బ్రేస్ లెట్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. ఇవి చీర దగ్గర నుంచి మోడ్రన్ దుస్తుల వరకు అన్నింటికీ పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి. అలాంటి కొన్ని మోడల్స్ ఇవి
ఆకుల డిజైన్తో ఉండే ఈ యూనిక్ కడా బ్రేస్లెట్లు ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి ముందువైపు అడ్జస్టబుల్గా ఉంటాయి. రెండు వైపులా అందమైన ఆకుల డిజైన్ ఉండి, వెనుక సింపుల్గా ఉంటుంది
రూబీ, డైమండ్ వర్క్తో ఉన్న ఈ కడా బ్రేస్లెట్ రాయల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. దీనికి రెండు వైపులా డైమండ్ డిటైలింగ్ ఉంటుంది. మధ్యలో రూబీ స్టోన్తో ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉంటుంది.
మీ మణికట్టు కాస్త లావుగా ఉంటే, ఈ హెవీ కడా బ్రేస్లెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో జాలీ ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ ఉండటంతో, చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా బరువు తక్కువగా ఉంటుంది.
రౌండ్ కడాలకు బదులుగా స్క్వేర్ షేప్ కడా బ్రేస్లెట్లు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇది మోడరన్ లుక్తో పాటు ట్రెండీ వైబ్ ఇస్తుంది.
సింపుల్ లుక్ కోసం మీరు ఇన్ఫినిటీ సైన్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ కడాను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో ప్లెయిన్ కడా పైన ఇన్ఫినిటీ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సగం గోల్డ్, మరో సగం డైమండ్ డిటైలింగ్ ఉంటుంది.
