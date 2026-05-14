Telugu

Kada Bracelet: చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కడా బ్రేస్లేట్స్

woman-life May 14 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat GPT
Telugu

కడా డిజైన్..

కడా బ్రేస్ లెట్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. ఇవి చీర దగ్గర నుంచి మోడ్రన్ దుస్తుల వరకు అన్నింటికీ పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి. అలాంటి కొన్ని మోడల్స్ ఇవి 

Image credits: Instagram
Telugu

లీఫ్ డిజైన్ కడా బ్రేస్‌లెట్

ఆకుల డిజైన్‌తో ఉండే ఈ యూనిక్ కడా బ్రేస్‌లెట్లు ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి ముందువైపు అడ్జస్టబుల్‌గా ఉంటాయి. రెండు వైపులా అందమైన ఆకుల డిజైన్ ఉండి, వెనుక  సింపుల్‌గా ఉంటుంది

Image credits: Instagram
Telugu

రూబీ వర్క్ కడా బ్రేస్‌లెట్

రూబీ, డైమండ్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ కడా బ్రేస్‌లెట్ రాయల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. దీనికి రెండు వైపులా డైమండ్ డిటైలింగ్ ఉంటుంది. మధ్యలో రూబీ స్టోన్‌తో ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉంటుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

హెవీ కడా బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్

మీ మణికట్టు కాస్త లావుగా ఉంటే, ఈ హెవీ కడా బ్రేస్‌లెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో జాలీ ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ ఉండటంతో, చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా బరువు తక్కువగా ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram
Telugu

స్క్వేర్ షేప్ కడా

రౌండ్ కడాలకు బదులుగా స్క్వేర్ షేప్ కడా బ్రేస్‌లెట్లు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఇది మోడరన్ లుక్‌తో పాటు ట్రెండీ వైబ్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Instagram
Telugu

ఇన్ఫినిటీ సైన్ గోల్డ్ కడా బ్రేస్‌లెట్

సింపుల్ లుక్ కోసం మీరు ఇన్ఫినిటీ సైన్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ కడాను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో ప్లెయిన్ కడా పైన ఇన్ఫినిటీ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సగం  గోల్డ్, మరో సగం డైమండ్ డిటైలింగ్ ఉంటుంది.

Image credits: Instagram

Blouse: మీ పాత బ్లౌజ్ ని ఈజీగా మోడ్రన్ గా మార్చేయండి, క్రేజీ హ్యాక్

Saree Hack:చీర పర్ఫెక్ట్ గా కట్టుకోవాలా? ఈ ఒక్క ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు

Hairstyles: రెండు నిమిషాల్లో వేసుకోగల క్యూట్ హెయిర్ స్టైల్స్

Earrings: తక్కువ బడ్జెట్ లో సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ .. డైలీవేర్ కి బెస్ట్