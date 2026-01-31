సిల్క్, బెనారసి లేదా కంచిపట్టు వంటి ఖరీదైన చీరలకు ఫాల్ ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల బోర్డర్ త్వరగా చిరగదు, దారాలు బయటకు రావు, చీర ఎక్కువ కాలం కొత్తదానిలా కనిపిస్తుంది.
చీరకు ఫాల్ లేకపోతే కుచ్చిళ్లు వదులుగా, చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తాయి. ఫాల్ వల్ల కుచ్చిళ్లకు బరువు వస్తుంది. నీట్ గా కనిపిస్తాయి.
తేలికైన, పలుచని చీరలలో లోపలి పెట్టికోట్ లేదా కాళ్లు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఫాల్ వేయడం వల్ల ఈ సమస్య ఉండదు.
ఫాల్ లేకుంటే చీర అంచు పదే పదే కాళ్లకు చుట్టుకుపోవచ్చు. ఫాల్ వేయడం వల్ల అంచు కాళ్లకు తలగకుండా ఉంటుంది.
షిఫాన్, జార్జెట్, క్రేప్, నెట్, తేలికపాటి సిల్క్ చీరలకు ఫాల్ తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాలి. భారీ బోర్డర్ ఉన్న చీరలకు కొన్నిసార్లు ఫాల్ అవసరం లేకపోవచ్చు.
చీర రంగు కంటే ఒక షేడ్ ముదురు రంగును ఎంచుకోవాలి. ఫాల్ను ఎప్పుడూ కాటన్ లేదా సిల్క్ బ్లెండ్ ఫ్యాబ్రిక్లో ఎంచుకోవడం మంచిది.
