చీరకు ఫాల్ ఎందుకు వేయాలి? వేయకుంటే ఏమవుతుంది?

woman-life Jan 31 2026
Author: Kavitha G Image Credits:ఏషియానెట్ న్యూస్
చీరకు రక్షణ

సిల్క్, బెనారసి లేదా కంచిపట్టు వంటి ఖరీదైన చీరలకు ఫాల్ ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల బోర్డర్ త్వరగా చిరగదు, దారాలు బయటకు రావు, చీర ఎక్కువ కాలం కొత్తదానిలా కనిపిస్తుంది.

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్
కుచ్చిళ్లు నీట్‌గా ఉండటానికి

చీరకు ఫాల్ లేకపోతే కుచ్చిళ్లు వదులుగా, చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తాయి. ఫాల్ వల్ల కుచ్చిళ్లకు బరువు వస్తుంది. నీట్ గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్
ఆ సమస్య దూరం

తేలికైన, పలుచని చీరలలో లోపలి పెట్టికోట్ లేదా కాళ్లు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఫాల్ వేయడం వల్ల ఈ సమస్య ఉండదు. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్@sareeslay
కంఫర్ట్ కోసం..

ఫాల్ లేకుంటే చీర అంచు పదే పదే కాళ్లకు చుట్టుకుపోవచ్చు. ఫాల్ వేయడం వల్ల అంచు కాళ్లకు తలగకుండా ఉంటుంది. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్@sareemanufacturierwholesaller
ప్రతి చీరకు ఫాల్ అవసరమా?

షిఫాన్, జార్జెట్, క్రేప్, నెట్, తేలికపాటి సిల్క్ చీరలకు ఫాల్ తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాలి. భారీ బోర్డర్ ఉన్న చీరలకు కొన్నిసార్లు ఫాల్ అవసరం లేకపోవచ్చు.

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్@nayashadhanbad
ఫాల్ ఎలా ఎంచుకోవాలి?

చీర రంగు కంటే ఒక షేడ్ ముదురు రంగును ఎంచుకోవాలి. ఫాల్‌ను ఎప్పుడూ కాటన్ లేదా సిల్క్ బ్లెండ్ ఫ్యాబ్రిక్‌లో ఎంచుకోవడం మంచిది. 

Image credits: జెమిని AI

