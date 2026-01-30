నల్లపూసలు, గణపతి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ 2 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. చేతికి అందంగా కనిపిస్తుంది.
స్టోన్స్ పొదిగిన స్వస్తిక్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
డబుల్ లేయర్ నల్లపూసల చైన్ తో ఉన్న శ్రీ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటుంది.
చెడు దృష్టి పడకూడదు అనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్ బ్రేస్లెట్ తీసుకోవచ్చు. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.
పాద ముద్రలతో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ చిన్న పిల్లలకు, కొత్తగా తల్లి అయిన వారికి మంచి ఎంపిక. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
