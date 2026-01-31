Telugu

లైట్ వెయిట్ లో బంగారు నెక్లెస్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి

10 గ్రాముల్లో నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్

పూలు, పూసల ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఈ బంగారు నెక్లెస్ అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

చిన్న చెవిపోగులతో..

ఫ్లవర్ డిజైన్లో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ నెక్లెస్, చిన్న ఇయర్ రింగ్స్.. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు మంచి ఎంపిక.  10-12 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

జాలర్ స్టైల్ బంగారు నెక్లెస్

ట్రెడిషనల్, ఫ్యాషన్ రెండూ కోరుకునేవారికి ఈ జాలర్ స్టైల్ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.

సింపుల్ డిజైన్

సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ నెక్లెస్, ఇయర్ టాప్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.  

15 గ్రాముల్లో నెక్లెస్, కమ్మలు

హెవీ పెండెంట్, బంగారు ముత్యాలతో ఉన్న ఈ నెక్లెస్, పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. 15 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.  

