Silver Black beads: వెండి నల్లపూసలు..ఎంత బాగున్నాయో, బంగారంతో పనిలేదు

బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో నల్లపూసలు కూడా చేయించుకోలేకపోతున్నాం అని ఫీలౌతున్నారా? అయితే, ఈ వెండి మంగళసూత్రాలు కొనుక్కోవాల్సిందే.
ఈ మోడల్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. నల్లపూసలు తక్కువగా ఉండటంతో ఆఫీస్ వేర్ కి బాగుంటుంది. చాలా స్టైలిష్ గా కూడా ఉంటుంది.
నల్ల పూసలు, వెండి పెండెంట్తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం సాంప్రదాయ డిజైన్కు ఆధునిక హంగులు అద్దుతుంది. డైలీవేర్ కి కూడా చాలా బాగుంటుంది.
ఈ ఫ్లోరల్ పెండెంట్ వెండి మంగళ సూత్రం ఎలాంటి డ్రెస్సులకు అయినా బాగా సూట్ అవుతుంది.
ఈ మంగళసూత్రాన్ని చాలా అందంగా రూపొందించారు. ఫ్లోరల్ పెండెంట్తో, ఈ మంగళసూత్రం ఒక వైపు కేవలం వెండి చైన్, మరోవైపు నల్ల పూసలతో అల్లారు.
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం ట్రెడిషనల్ వేర్ కి బాగా సూట్ అవుతాయి.
