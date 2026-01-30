Telugu

Silver Black beads: వెండి నల్లపూసలు..ఎంత బాగున్నాయో, బంగారంతో పనిలేదు

Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
వెండి మంగళసూత్రాలకు పెరిగిన డిమాండ్

బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో నల్లపూసలు కూడా చేయించుకోలేకపోతున్నాం అని ఫీలౌతున్నారా? అయితే, ఈ వెండి మంగళసూత్రాలు కొనుక్కోవాల్సిందే. 

Image credits: instagram
మినిమల్ సిల్వర్ మంగళసూత్రం

ఈ మోడల్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. నల్లపూసలు తక్కువగా ఉండటంతో ఆఫీస్ వేర్ కి బాగుంటుంది. చాలా స్టైలిష్ గా కూడా ఉంటుంది. 

Image credits: Gemini AI
రంగురాళ్ల పనితనంతో వెండి మంగళసూత్రం

నల్ల పూసలు, వెండి పెండెంట్‌తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం సాంప్రదాయ డిజైన్‌కు ఆధునిక హంగులు అద్దుతుంది. డైలీవేర్ కి కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram gold_jewellerskj
ఫ్లోరల్ పెండెంట్ వెండి మంగళసూత్రం

ఈ ఫ్లోరల్ పెండెంట్ వెండి మంగళ సూత్రం ఎలాంటి డ్రెస్సులకు అయినా బాగా సూట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram
సగం చైన్, సగం మంగళసూత్రం

ఈ మంగళసూత్రాన్ని చాలా అందంగా రూపొందించారు. ఫ్లోరల్ పెండెంట్‌తో, ఈ మంగళసూత్రం ఒక వైపు కేవలం వెండి చైన్, మరోవైపు నల్ల పూసలతో అల్లారు. 

Image credits: instagram
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం

డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం ట్రెడిషనల్ వేర్ కి బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: instagram

