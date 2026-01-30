కోర్ట్ కాలర్ నెక్ లైన్ బ్లౌజ్ ఆఫీస్ వేర్కు చాలా బాగుంటుంది. ఇది షర్ట్-స్టైల్ ఫీల్ను ఇస్తుంది. కాటన్ చీరలతో హుందాగా కనిపిస్తుంది.
అంగరఖా స్టైల్ ఓవర్ల్యాపింగ్ నెక్ లైన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ చీరలో కూడా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. ఇది డీసెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. సిల్క్ లేదా కాటన్ చీరలతో హుందాగా కనిపిస్తారు.
సింపుల్ వి-నెక్ బ్లౌజ్ ఆఫీస్ వేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. ప్లెయిన్ శారీస్ తో చక్కగా మ్యాచ్ అవుతుంది.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి టర్టల్ నెక్ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
Silver Black beads: వెండి నల్లపూసలు..ఎంత బాగున్నాయో, బంగారంతో పనిలేదు
Hair Care: మీ జుట్టుకు ఎలాంటి దువ్వెన వాడాలో తెలుసా?
నక్షత్రంలా మెరిసే బంగారు కమ్మలు.. ఓ లుక్ వేయండి
రంగురంగుల పూసలతో వెండి పట్టీలు.. డైలీవేర్ కి మంచి ఎంపిక