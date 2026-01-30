Telugu

ట్రెండీ లుక్ కోసం ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Jan 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
కోర్ట్ కాలర్ నెక్ లైన్

కోర్ట్ కాలర్ నెక్ లైన్ బ్లౌజ్ ఆఫీస్ వేర్‌కు చాలా బాగుంటుంది. ఇది షర్ట్-స్టైల్ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. కాటన్ చీరలతో హుందాగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
అంగరఖా, ఓవర్‌ల్యాపింగ్ నెక్

అంగరఖా స్టైల్ ఓవర్‌ల్యాపింగ్ నెక్ లైన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్‌ చీరలో కూడా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Pinterest
బోట్ నెక్ బ్లౌజ్

బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. ఇది డీసెంట్‌ లుక్ ఇస్తుంది. సిల్క్ లేదా కాటన్ చీరలతో  హుందాగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
సింపుల్ వి నెక్ బ్లౌజ్

సింపుల్ వి-నెక్ బ్లౌజ్ ఆఫీస్ వేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. ప్లెయిన్ శారీస్ తో చక్కగా మ్యాచ్ అవుతుంది.

Image credits: instagram
టర్టల్ నెక్ బ్లౌజ్

కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి టర్టల్ నెక్ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ లుక్‌ ఇస్తుంది.

Image credits: social media

