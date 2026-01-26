Telugu

మగువల మనసుదోచే బంగారు ముక్కుపుడక డిజైన్స్.. చూసేయండి

Image Credits:lakshmi_jewellers_khairthabd
లైట్ వెయిట్ ముక్కుపుడక

లైట్ వెయిట్ హెవీ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ ముక్కుపుడక బెస్ట్ ఆప్షన్. చూడటానికి బాగుంటుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది. 

Image credits: lakshmi_jewellers_khairthabd
ఫ్లోరల్ డిజైన్ ముక్కుపుడక

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ముక్కుపుడక ముక్కు అందాన్ని పెంచుతుంది. ఈ డిజైన్ చీరలు, సూట్‌లతో సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: lakshmi_jewellers_khairthabd
గోల్డెన్ బీడ్స్ ముక్కుపుడక

రాళ్లు, ముత్యాలు వద్దనుకుంటే, ఇలాంటి అందమైన బంగారు పూసల ముక్కుపుడక తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ డిజైన్స్ ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి.

Image credits: lakshmi_jewellers_khairthabd
ట్విస్టెడ్ ముక్కుపుడక

ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ ముక్కుపుడక కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. 

Image credits: lakshmi_jewellers_khairthabd
స్టోన్ వర్క్ ముక్కుపుడక

స్టోన్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. వెడల్పాటి ముఖం ఉన్న అమ్మాయిలకు చాలా బాగా నప్పుతుంది.

Image credits: mortantr

