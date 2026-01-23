Telugu

హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్.. కాలేజి అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Jan 23 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
Telugu

డైలీవేర్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజి అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram@goathionline
Telugu

లేటెస్ట్ డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

సూది దారం స్టైల్లో ఉండే ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ చెవులకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. 

Image credits: Instagram@frishayoffical
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఫ్లవర్ డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: Instagram@frishayoffical
Telugu

బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

బటర్ ఫ్లై డిజైన్ చెవిపోగులు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.

Image credits: Instagram@shopzone.pks
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ రూబీ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ రోజూవారీ వాడకానికి సూపర్ గా ఉంటాయి. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@khushbu_jewellers_gold

